Podcast e cosmetica: i migliori del mondo beauty

I podcast stanno vivendo un momento di forte crescita e anche il mondo beauty ha accettato la nuova sfida per comunicare sempre nuovi contenuti anche relativi alla cosmetica ai suoi clienti.

Secondo un recente studio riportato da Condé Nast Italia, un terzo della popolazione americana ha ascoltato almeno un podcast nell’ultimo trimestre, per un totale di 90 milioni di ascoltatori mensili. L’Italia è oggi il primo Paese non anglofono al mondo per consumo di podcast, e il quinto in assoluto con 2,7 milioni di ascoltatori di podcast.

Si tratta di programmi audio, solitamente di natura seriale a episodi, che si scaricano da Internet sul proprio smartphone attraverso piattaforme dedicate.

La piattaforma di raccolta e distribuzione dei podcast più popolare e diffusa è Apple Podcast, ma esiste anche la piattaforma Spreaker, Spotify, Google e diverse altre. Esiste poi Audible, di proprietà di Amazon, un servizio, nato come piattaforma per gli audiolibri che ospita ormai da tempo molti contenuti originali in formato podcast.

Non solo podcast dedicati alla moda, dunque, ma anche anche tante info, interviste e recensioni sulle novità legate alla bellezza.

I migliori podcast per beauty addicted? La redazione ha preparato una lista con i migliori, corredata degli argomenti trattati e delle piattaforme web dove sono disponibili.