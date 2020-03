Podcast: i migliori sul mondo della moda

Tutti pazzi per i podcast: la fruizione a livello globale dei contenuti audio aumenta e anche la moda si adegua. Così chi vuole contenuti, notizie, interviste e nuove idee legate al fashion system può trovare nei podcast sul web un modo per conoscere le ultime tendenze della moda.

Sempre più brand, d’altronde, si stanno lanciando in questo ambito, con diversi gli approcci per farsi ascoltare: le Maison sperimentano nuove forme di contatto con gli utenti, volte a raccontare idee, ispirazioni, storie alla base delle collezioni o nei negozi, ma non mancano conversazioni al femminile e interviste esclusive a stilisti, modelle e influencer.

Ecco i migliori podcast del mondo della moda secondo la redazione di DireDonna.