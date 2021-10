Profumi inverno 2022: le novità Dior, YSL e Lancôme

Dopo l’estate, fatta di profumi freschi e fragranze agrumate, è tempo di lasciare spazio a note più avvolgenti e profonde per l’inverno ormai alle porte. I brand, come da consuetudine, sono pronti per le loro proposte invernali e naturalmente per le idee regalo che si tradurranno in acquisti in vista del Natale.

I profumi per l’inverno 2022 sono caldi, a base di legni, gelsomino e vaniglia. Tra i fiori più gettonati quest’anno ci sono anche la rosa e l’Iris. Alcuni profumi celebrano grandi classici, altri sono veri e propri viaggi sensoriali. Vediamo insieme le fragranze più interessanti per affrontare l’inverno con grinta e sensualità.

Guerlain celebra la rosa ma non solo

Guerlain arriva con la sua Rose Chérie e rende omaggio al fiore più amato di sempre. Ad arricchire il profumo di rosa ci sono la mandorla, il lampone e la violetta ma non si ferma qua: la nuova collezione è composta da ben diciassette eau de parfum e si chiama L’Art & La Matière: per l’inverno c’è l’imbarazzo della scelta. I flaconi sono anche personalizzabili e ricaricabili.

Il classico rivisitato J’adore Dior

Tra le proposte invernali non poteva di certo mancare Dior con il rilancio di una delle sue fragranze più iconiche di sempre: J’adore Dior, che rimane uno dei profumi femminili più amati dalle donne di tutto il mondo. Nella nuova interpretazione, risulta ancora più delicata sulla pelle senza tralasciare la mitica composizione di fiori che l’ha sempre contraddistinta.

Vanilla Diorama de La Collection Privée Christian Dior

Ma la novità della maison per l’inverno è Vanilla Diorama, un chiaro omaggio alla vaniglia: quale migliore stagione per celebrarla se non quella invernale? Per questa miscela la vaniglia scelta è la Bourbon del Madagascar, una varietà molto particolare.

Lancôme e il nuovo La Vie Est Belle

Con il nuovo La Vie Est Belle L’Eau de Parfum Blanche (e con una bellezza senza tempo come quella di Julia Roberts), il brand ci ricorda la magia dell’inverno avvolgente e la bellezza della vita stessa: per farlo si serve di Iris pallida, Gelsomino di Sambac, fiori d’arancio ed essenza di Patchouli. Irresistibile. La nuovissima versione è arricchita da un’overdose di muschio che crea un’atmosfera avvolgente e cremosa.

Narciso Rodriguez si affida al muschio

Con For Her Mini Duo, il brand celebra il muschio e la sua iconica fragranza, arricchendola in vista dell’inverno con gelsomino e fiori d’arancio.

Trussardi celebra la donna e l’Italia

Il nuovo profumo di Trussardi è stato creato da Julie Massé e Violaine Collas, per racchiudere in una boccetta che esprime tutta l’eleganza e la qualità del bel Paese, dedicato alle donne.

L’inverno più avvolgente è quello di Serge Lutens

Lo spirito invernale è tutto racchiuso nel flacone di Serge Lutens, che con la sua La proie pur l’ombre, propone la liquirizia, il cuoio e la vaniglia.

Costume National, nella foresta con Secret Woods

In inverno la natura si fa silenziosa, si prepara al riposo: Costume National evoca proprio il silenzio delle foreste invernali con il suo Secret Woods, a base di agrumi, ginepro, patchouli e zafferano.

YSL Black Opium Extreme, l’inverno ha il profumo del caffè

Black Opium Extreme è ricca di caffè nero, patchouli e fiori bianchi, il risultato è una fragranza femminile e sensuale che lascia il segno.