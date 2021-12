Spazzola rotante per capelli, il segreto della piega sempre perfetta

Da quando è apparsa per la prima volta sul mercato, è riuscita a guadagnarsi il suo posto di diritto tra gli attrezzi per la piega più desiderati di sempre: si tratta della spazzola rotante, alternativa a quella lisciante, un accessorio innovativo che promette (e mantiene) l’obiettivo una piega sempre perfetta e in ordine.

La spazzola rotante è progettata per diverse tipologie di capelli, generalmente è indicata sia per capelli lunghi, sia per tagli più corti. È dotata di diversi adattatori e coni intercambiabili, alcuni servono per creare onde e ricci, altri per lisciare o dare volume. Sostanzialmente si tratta di apparecchi elettrici progettati dai migliori brand, che promettono di far replicare a casa propria i look più blasonati e ricercati, e che di solito vengono effettuati nei saloni di bellezza.

Se quindi ci stiamo chiedendo qual è il segreto dietro un’acconciatura sempre perfetta, molto probabilmente la risposta è nascosta in uno di questi dispositivi, nati proprio per tenere ogni singolo capello al proprio posto, anche in assenza delle mani esperte di un hair stylist. Ceramica e tormalina sono i materiali più impiegati per rivestire le superfici delle spazzole rotanti che entrano in contatto con i capelli e le setole solitamente sono realizzate in fibre naturali.

Vi raccomandiamo... Cura dei capelli con phon e piastra di ultima generazione

Spazzola rotante, come si usa

Come per ogni piccolo elettrodomestico, anche per la spazzola rotante serve un po’ di dimestichezza sia con i propri capelli che con il dispositivo in questione. Vediamo a cosa prestare attenzione:

innanzitutto bisogna scegliere il supporto più indicato per il tipo di capello, in modo da non esagerare col calore ed evitare quindi danni al fusto. Ad ogni modo le spazzole rotanti più moderne controllano automaticamente la temperatura e il calore, grazie alla tecnologia agli ioni: questo permette di ridurre al minimo eventuali danni e impatti negativi per il capello; una volta collegata alla presa elettrica e nel momento in cui raggiunge la temperatura ideale, la spazzola rotante va passata dalle radici fino alle punte con movimenti delicati, e che variano in base alla piega che si desidera ottenere.

Spazzola rotante, i diversi modelli

Ora che abbiamo capito che forse non possiamo davvero fare a meno della spazzola rotante se vogliamo avere i capelli sempre in ordine, vediamo insieme quali sono le migliori attualmente in commercio.

Dyson Airwrap complete

Tra le spazzole rotanti più popolari in assoluto c’è quella firmata Dyson: l’Airwrap Complete è uno styler per capelli completo di numerosi accessori, tutti utili per ottenere diversi tipi di piega, la sua fama lo precede ed è impossibile non riconoscerlo.

Disponibili diversi modelli sul sito ufficiale di Dyson e su Sephora a 499 euro

Acquista ora

Ghd Rise spazzola volumizzante

Ghd è un’altra eccellenza per quanto riguarda i marchi di prodotti professionali per capelli, e ha ideato un’intera gamma di spazzole elettriche professionali: ad esempio quella volumizzante promette corpo e volume fin dalla radice dei capelli.

Disponibili sul sito ufficiale di ghd e su Sephora a 199 euro

Acquista ora

Rowenta airbrush

Rowenta, altro brand leader di questa categoria, ha un catalogo ricco di accessori di questo tipo. Tra i prodotti più innovativi del brand c’è la spazzola rotante due in uno che riesce ad asciugare i capelli e allo stesso tempo a perfezionare la piega.

Disponibili sul sito ufficiale di Rowenta

Babyliss spazzola rotante

Ultimo ma non di certo per importanza è Babyliss, con le sue spazzole rotanti ricche di accessori, dalle piastre in ceramica alle tecnologie più avanzate con sistema ionico di bilanciamento, in grado di combinare ioni positivi e negativi, il tutto per contrastare l’effetto crespo, e idratare i capelli durante l’asciugatura e lo styling.

Disponibili sul sito ufficiale di Babyliss e su Douglas a 79,95 euro

Acquista ora