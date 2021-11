Capelli sani e forti, l'haircare routine per capelli favolosi

Per avere capelli sani e forti servono costanza, prodotti adeguati e un’adeguata haircare routine da seguire. Lo stress, gli agenti chimici derivati dai prodotti per capelli e i trattamenti aggressivi come l’uso eccessivo di phon, piastra e tinta possono indebolire anche la chioma più bella.

I rimedi per poter intervenire sono semplici e mirati poiché esistono regole base che permettono di avere, nel tempo, una capigliatura sana. Scopriamo come agire e quali prodotti acquistare per capelli naturalmente belli e sani.

Capelli sani e forti: 5 consigli

I capelli rovinati sono la somma di abitudini scorrette che, con il trascorrere del tempo, possono danneggiare ancor di più la capigliatura facendo apparire la chioma trasandata e poco curata. Ecco alcuni consigli semplici da seguire:

prestate sempre attenzione al lavaggio . Lavare frequentemente i capelli usando acqua molto calda è una delle cattive abitudini che porta alla rovina della chioma poiché la indebolisce gradualmente. Per evitare che ciò possa accadere, lavate i capelli non più di 2 volte alla settimana e, possibilmente, non strofinate in modo troppo aggressivo la cute con le dita;

. Lavare frequentemente i capelli usando acqua molto calda è una delle cattive abitudini che porta alla rovina della chioma poiché la indebolisce gradualmente. Per evitare che ciò possa accadere, lavate i capelli non più di 2 volte alla settimana e, possibilmente, non strofinate in modo troppo aggressivo la cute con le dita; utilizzate correttamente piastra e phon . L’errato utilizzo del phon e l’uso frequente della piastra possono rendere la chioma sfibrata e favorire la formazione delle doppie punte. Per proteggere i capelli prima di usare piastre e phon utilizzate sempre un termoprotettore;

. L’errato utilizzo del phon e l’uso frequente della piastra possono rendere la chioma sfibrata e favorire la formazione delle doppie punte. Per proteggere i capelli prima di usare piastre e phon utilizzate sempre un termoprotettore; attenzione alle pettinature . Legare spesso i capelli con una coda di cavallo o uno chignon crea tensione sul cuoio capelluto e provoca la rottura del fusto del capello;

. Legare spesso i capelli con una coda di cavallo o uno chignon crea tensione sul cuoio capelluto e provoca la rottura del fusto del capello; scegliete la spazzola giusta . Utilizzate sempre spazzole di ottima qualità: le migliori sono quelle dotate di setole naturali che non spezzano i capelli. Allo stesso modo è bene spazzolare i capelli più volte al giorno per stimolare la circolazione sanguigna del cuoio capelluto. In questo modo i capelli cresceranno più forti;

. Utilizzate sempre spazzole di ottima qualità: le migliori sono quelle dotate di setole naturali che non spezzano i capelli. Allo stesso modo è bene spazzolare i capelli più volte al giorno per stimolare la circolazione sanguigna del cuoio capelluto. In questo modo i capelli cresceranno più forti; attenzione all’alimentazione. Per capelli sani, forti e splendenti l’alimentazione è fondamentale: una carenza di vitamina C o di ferro, per esempio, può portare a un assottigliamento del fusto e a una successiva caduta dei capelli.

6 trattamenti per mantenere i capelli sani

Per avere dei capelli sani e mantenerli tali non servono necessariamente lunghe sedute dal parrucchiere. A volte, basta seguire alcuni accorgimenti, anche fai da te. Vediamo quali trattamenti fare a casa:

usate sempre il balsamo . Come spiegato dall’American Academy of Dermatology Association (AAD), l’uso di un conditioner può migliorare significativamente l’aspetto dei capelli danneggiati aumentando la lucentezza, diminuendo l’elettricità statica, migliorando la forza e offrendo una certa protezione dai dannosi raggi UV. Il balsamo deve essere usato solo sulla lunghezza e sulle punte, mai sul cuoio capelluto;

. Come spiegato dall’American Academy of Dermatology Association (AAD), l’uso di un conditioner può migliorare significativamente l’aspetto dei capelli danneggiati aumentando la lucentezza, diminuendo l’elettricità statica, migliorando la forza e offrendo una certa protezione dai dannosi raggi UV. Il balsamo deve essere usato solo sulla lunghezza e sulle punte, mai sul cuoio capelluto; utilizzate una maschera per capelli con avocado e banana . Si tratta di una maschera fai da te che in grado di ridare forza all’intera capigliatura: schiacciate mezzo avocado e una banana; aggiungete un uovo, 2 cucchiai di miele, 3 cucchiai di burro e 3 cucchiai di olio extravergine di oliva. Mescolate in una ciotolina fino ad amalgamare gli ingredienti e poi mettere il composto sui capelli, distribuendo dalla radice verso le punte. Lasciate agire per 30 minuti e poi lavate con uno shampoo idratante. Per un risultato ottimale ripetere il trattamento 2 volte al mese;

. Si tratta di una maschera fai da te che in grado di ridare forza all’intera capigliatura: schiacciate mezzo avocado e una banana; aggiungete un uovo, 2 cucchiai di miele, 3 cucchiai di burro e 3 cucchiai di olio extravergine di oliva. Mescolate in una ciotolina fino ad amalgamare gli ingredienti e poi mettere il composto sui capelli, distribuendo dalla radice verso le punte. Lasciate agire per 30 minuti e poi lavate con uno shampoo idratante. Per un risultato ottimale ripetere il trattamento 2 volte al mese; fate un trattamento alla cheratina . Si utilizza per eliminare il crespo dai capelli ma la cheratina apporta all’intera capigliatura l’effetto seta tanto ricercato desiderato. Gli effetti nutrienti e l’azione lisciante rendono questo trattamento ideale per quasi tutti i tipi di capelli e in particolare per quelli mossi;

. Si utilizza per eliminare il crespo dai capelli ma la cheratina apporta all’intera capigliatura l’effetto seta tanto ricercato desiderato. Gli effetti nutrienti e l’azione lisciante rendono questo trattamento ideale per quasi tutti i tipi di capelli e in particolare per quelli mossi; usate uno shampoo rinforzante . In base al tipo di capello che si ha, si può scegliere lo shampoo ideale per rinforzare la capigliatura. Per esempio, per capelli fini è consigliato un trattamento a base di proteine del grano e polimeri, mentre per capelli normali lo shampoo con aminoacidi di seta è la scelta più giusta;

. In base al tipo di capello che si ha, si può scegliere lo shampoo ideale per rinforzare la capigliatura. Per esempio, per capelli fini è consigliato un trattamento a base di proteine del grano e polimeri, mentre per capelli normali lo shampoo con aminoacidi di seta è la scelta più giusta; utilizzate gli integratori per capelli . Per una chioma in salute e lucente la sola alimentazione a volte non basta e, in alcuni casi, l’uso di integratori alimentari sono il trattamento perfetto per integrare i giusti nutrimenti ai capelli. Integratori a base di vitamine, minerali e proteine sono i prodotti più indicati per rinforzare i capelli ma non dimenticate di consultare un medico specialista che possa guidarvi al meglio nel percorso che porta alla risoluzione del problema;

. Per una chioma in salute e lucente la sola alimentazione a volte non basta e, in alcuni casi, l’uso di integratori alimentari sono il trattamento perfetto per integrare i giusti nutrimenti ai capelli. Integratori a base di vitamine, minerali e proteine sono i prodotti più indicati per rinforzare i capelli ma non dimenticate di consultare un medico specialista che possa guidarvi al meglio nel percorso che porta alla risoluzione del problema; fate un massaggio ayurvedico. Questo tipo di massaggio non è, come si potrebbe pensare, perfetto solo per il corpo e la mente ma, se praticato anche al cuoio capelluto e ai capelli rovinati, è in grado di portare enormi benefici nel più completo relax sensoriale. Durante il trattamento si massaggiano cuoio capelluto e capelli con olio di sesamo o girasole e un mix di erbe ed essenze. Per un effetto calmante, il movimento può avvenire dalla fronte verso la nuca, mentre, per un’azione energetica, dalla nuca verso la fronte. I vantaggi riscontrati sin dal primo massaggio sono diversi: rinnovata luminosità, stimolazione del bulbo pilifero, protezione da forfora e diversi tipi di dermatite.

Capelli sani: 4 prodotti da acquistare online

Il benessere dei capelli parte dalle sane abitudini da ricercare non solo nella corretta alimentazione e nell’idratazione del corpo ma anche attraverso l’utilizzo di prodotti cosmetici idonei. Il cuoio capelluto deve essere nutrito, pulito e idratato esattamente come la chioma. Ecco i migliori prodotti da acquistare direttamente online.

Balsamo Classico – AESOP – Idratante e nutriente

Il conditioner AESOP è composto da oli botanici dalle proprietà emollienti ed estremamente idratanti e proteine ​​vegetali idrolizzate. I capelli sono nutriti, districati e levigati senza essere appesantiti.

Disponibile su Sephora; 39,00 euro

Acquista ora

Shu Uemura Art of Hair Ultimate Reset

Una maschera per capelli che ripara dalla radice fino alle punte. Agisce ravvivando le ciocche sottoposte a colorazioni, decolorazioni e messe in pieghe frequenti.

Arricchita con estratto di riso di origine giapponese, questo trattamento riparatore intensivo fortifica le fibre capillari dall’interno, per capelli più forti e morbidi.

Disponibile su Lookfantastic; 47,45 euro

Acquista ora

T.L.C. Happi Scalp Scrub – DRUNK ELEPHANT

Grazie a un mix di sei oli botanici ricchi di antiossidanti e acidi grassi (tra cui marula, mongongo, baobab e maracuja) e a un mix di amminoacidi ad assorbimento rapido, T.L.C. Happi Scalp™ Scrub nutre il cuoio capelluto, rendendolo setoso ed equilibrato.

Disponibile su Sephora; 34 euro

Acquista ora

Crema Styling Riparatrice senza risciacquo – OLAPEX

OLAPLEX No.6 crema riparatrice idrata e protegge tutti i tipi di capelli ed elimina l’effetto crespo. Adatta a tutti i tipi di capelli, compresi i capelli trattati con colore e chimicamente. La formula specifica No.6 rinforza, idrata e leviga i capelli e riduce i tempi di asciugatura con il phon.

Disponibile su Sephora; 27,90 euro

Acquista ora