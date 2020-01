Rossetto per bionde: le tonalità più adatte

Labbra a tutto colore, of course… ma quali sono le tonalità più adatte di rossetto per bionde? Il colore dei rossetti, si sa, vanno scelti accuratamente non solo in base alle tendenze beauty di stagione: i toni dell’incarnato e il colore dei capelli giocano un ruolo fondamentale della nuance migliore per esaltare i tratti del proprio viso.

Scopriamo insieme, in questa piccola guida di prodotti di bellezza quali sono le tonalità più adatte per le bionde e quali sono i consigli della redazione per aiutarvi nella giungla delle proposte in profumeria.

La tonalità di rossetto per bionde: il rosso fuoco

il Red Classic di Rouge G Guerlain, arricchito di polimeri di origine vegetale e di microcristalli argentati dalle proprietà riflettenti per esaltare le labbra

Prezzo consigliato: 30 euro Acquista ora

Rossetto burgundy per le bionde

Ultra Me 783 del Rouge Dior Ultra Rouge un rossetto ultra-pigmentato dal luminoso finish semi-mat, resistente fino a 12 ore che regala un effetto cromatico saturo e intenso

Prezzo consigliato: 36 euro Acquista ora

Rossetto per bionde: il rosa

Rouge Coco 450 Ina di Chanel che idrata per tutto il giorno. Più morbido, fondente e scorrevole, per una sensazione di fusione immediata sulle labbra.

Prezzo consigliato: 34 euro Acquista ora

Il rossetto nude

La tonalità Vintage Ruby dell’Absolu Rouge Ruby Cream Lancôme extra cremoso, ultra pigmentato e a lunga tenuta con estratto di Rosa dalle proprietà emollienti.

Prezzo consigliato: 35 euro Acquista ora