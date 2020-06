Rossetto no transfer: i migliori che non seccano e non macchiano

Non macchia, non sbava, è a prova di bacio: il rossetto no transfer è un immancabile del make-up per la bocca se si vuole un prodotto che non ha bisogno di continui ritocchi. Grazie alle formule di ultima generazione, i rossetti, liquidi o in crema, sempre più performanti in grado di coniugare resistenza del colore ad applicazione confortevole, le labbra si vestono di un film morbido, idratante e lunga durata.

Se siete stanche di avere la mascherina sporca di rossetto, è arrivato il momento di passare ai rossetti che non lasciano macchie ma che idratano le labbra lasciandole a lungo morbide e lisce.

Rossetto no transfer: come si usa

Facile da usare, grazie agli applicatori con punte che delineano il contorno labbra, il rossetto no transfer si passa con grande scorrevolezza sulle labbra: insomma, sono davvero a prova di errore!

Per assicurare una lunga tenuta, si può usare una cipria sopra le labbra idratate prima di applicare il rossetto o anche utilizzare un primer per labbra, che crea una vera e propria base e permette al prodotto di aderire meglio. In alternativa, se non si vuole usare un prodotto in più, basta fare una doppia passata di rossetto.

Per prima cosa si applica una matita labbra sul contorno, per definirlo, e anche all’interno, se si vuole un colore più pieno. Una volta passato il rossetto, quando è asciutto tamponate con una velina, così da togliere il prodotto in eccesso. Infine, si passa sopra un leggerissimo velo di cipria neutra, che contribuisce a fissare il tutto.

I make-up artist applicano il prodotto con l’aiuto di un pennello, per assicurare massima precisione e garantire una tenuta maggiore.

Rossetto no transfer: i migliori da comprare

Chanel Allure Ink

Rossetto liquido effetto mat, intenso e luminoso. Grazie ai suoi pigmenti fini e densi, si fonde istantaneamente sulle labbra, per un risultato make-up a lunga tenuta. La texture effetto “seconda pelle” grazie a una formula fine e fondente assicura morbidezza ed elasticità.

Caratteristiche : olio di jojoba apporta confort, idratazione e protezione. Contiene anche legno di sapan, olio di mandorla dolce, derivato di vitamina E

Nuance: 30 tonalità

Prezzo consigliato: 37,50 euro Acquista ora

Rossetto no transfer: Dior Addict Lacquer Plump

Tinta labbra rimpolpante effetto lacca. Si attiva a contatto con le labbra svelando la propria intensità e la luminosità del suo finish laccato. Qualche secondo dopo l’applicazione, il colore e la brillantezza emergono attraverso una pellicola ultra leggera. Idratante a lunga tenuta.

Caratteristiche : emulsione olio in acqua con pigmenti ed estratto di ibisco di origine naturale per garantire l’effetto rimpolpante, acido ialuronico per assicurare idratazione e un ingrediente rinfrescante

Nuance: 16 tonalità

Prezzo consigliato: 35 euro Acquista ora

Everlasting Liquid Lipstick di KVD Vegan Beauty

Rossetto liquido mat dai pigmenti a lunga tenuta che non sbava. Una formula vegana cremosa che scivola perfettamente sulle labbra, per un finish mat in pochi secondi. Con una lunga tenuta e tonalità ultra pigmentate.

Caratteristiche : formula è costituita da agenti idratanti di origine naturale, derivati dalla vitamina E e dai semi di girasole

Nuance: 26 tonalità

Prezzo consigliato: 22 euro Acquista ora

Rossetto no transfer: Giorgio Armani Lip Magnet Rossetto

Rossetto liquido dalla texture ultra-sottile e dall’incredibile intensità del colore.Ha un colore intenso mat e un effetto seconda-pelle. Un colore mat a lunga durata (fino a 8 ore), mai untuoso, non migra e non secca. Le labbra sono idratate e perfettamente definite grazie all’innovativo applicatore calligrafo dalla forma piatta e testurizzata.

Caratteristiche : il colore è intenso grazie al fenomeno dell’evaporazione graduale dell’acqua contenuta nella formula e la finitura è sottile

Nuance: 19 tonalità

Prezzo consigliato: 36 euro Acquista ora

Fenty Beauty Stunna Lip Paint

Rossetto liquido a lunga tenuta dal colore morbido e mat. La sua tenuta garantita per 12 ore è impalpabile. Non si sfalda e resta liscio. Stesura impeccabile con una sola passata grazie all’applicatore ad alta precisione ed un finish ben pigmentato e opaco, comfort elevato.

Caratteristiche : 100% cruelty free

Nuance: 8 tonalità

Prezzo consigliato: 25 euro Acquista ora