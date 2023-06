Scopriamo insieme Overskin, la linea di make-up dell'Estetista Cinica

L’Estetista Cinica, Cristina Fogazzi, ha deciso di lanciare la sua linea di make-up chiamata Overskin, con l’obiettivo di rompere gli schemi e superare le limitazioni imposte dai canoni di bellezza convenzionali. Durante l’evento di lancio, avvenuto a giugno 2023, Cristina ha sottolineato l’importanza di liberarsi dai preconcetti e di abbracciare la propria individualità.

Overskin, l’Estetista Cinica debutta anche nel mondo del make-up

Overskin è una sfida audace per VeraLab, il rinomato brand di bellezza con un enorme successo commerciale. Ma cosa rende speciale questa nuova linea di prodotti make-up? Il concetto alla base di Overskin è che la bellezza non debba più essere un requisito o una regola imposta dall’esterno.

Overskin si propone di dare voce a una generazione eterogenea che desidera esprimere la propria idea soggettiva di bellezza senza nascondersi dietro maschere. Oltre ad essere uno strumento di espressione personale, il make-up può anche prendersi cura della pelle e contribuire al benessere interiore.

I prodotti della linea Overskin

Nella formulazione dei prodotti make-up, si può intravedere chiaramente l’influenza dell’Estetista Cinica. Ad esempio, il primer opacizzante e dall’effetto blur contiene un ingrediente che riduce l’aspetto dei pori e dona un effetto levigante. Il mascara, invece, contiene un siero che, se utilizzato quotidianamente, può rendere le ciglia più corpose.

La linea Overskin di VeraLab offre una vasta gamma di prodotti per il make-up, progettati per truccare viso, occhi e labbra in modo impeccabile. Ecco i prodotti che attualmente compongono la linea e sono già disponibili per l’acquisto:

1. Mascara “Lash Over Crush”

È un mascara 3 in 1 che dona volume, lunghezza e curvatura alle ciglia grazie alla sua formula ricercata. Le ciglia risultano morbide e intense ad ogni passata.

2. Matita occhi in legno “Draw My Eyes”

Si tratta di una matita dal tratto preciso e definito, ideale per delineare lo sguardo con un colore intenso a lunga durata. La texture scorrevole permette una facile sfumabilità.

3. “Light Vertigo”

È un illuminante all over in polvere compatta, molto luminoso e naturalmente scintillante. Si adatta perfettamente alla pelle, esaltando i punti luce del viso (occhi, zigomi, labbra) e del corpo. Può essere utilizzato anche come ombretto grazie alla sua formula a base d’acqua.

4. “Click n Kiss”

È un rossetto con finish vellutato e cremoso che si fonde perfettamente sulle labbra. Il risultato finale dopo l’applicazione è un colore intenso e a lunga durata. La formula vegan è arricchita con sfere di acido ialuronico, burro di karité e burro di cacao per donare estremo confort.

5. “Gossip Gloss”

È un lipgloss super luminoso dalla texture sensoriale, avvolgente e levigante. Gli ingredienti filmogeni ed emollienti assicurano un effetto tridimensionale grazie alla diffusione della luce. L’applicatore ergonomico garantisce una stesura estremamente confortevole.

6. “Nutri Lip Oil”

Si tratta di un trattamento che combina oli vegetali e principi attivi per ottenere labbra morbide, vellutate e otticamente più voluminose. L’effetto “glossy” regala una straordinaria brillantezza.

7. “Suprimer”

È una base opacizzante dalla texture morbida e vellutata che leviga istantaneamente la superficie della pelle, riducendo l’aspetto dei pori e garantendo un finish opaco di lunga durata.