Skin Care e make-up autunnale: tutto quello che c’è da sapere

L’arrivo dell’autunno è un momento di grande trasformazione per la nostra pelle. In questo periodo è importante fare attenzione al famoso “effetto rebound”: con l’arrivo del freddo la pelle restituisce tutto lo stress accumulato durante la stagione calda, dal sebo alla secchezza, passando per punti neri e macchie cutanee.

Beauty routine

Il primo passo da fare quotidianamente è quello di detergere il viso in profondità: più ci avviciniamo all’inverno più la nostra pelle produce meno sebo e l’uso di detergenti aggressivi potrebbe seccare ulteriormente la cute. È importante dunque utilizzare detergenti privi di alcol e formulati con tensioattivi delicati.

La propria beauty routine può essere ulteriormente arricchita con un bagno rilassante preparato utilizzando oli essenziali che ammorbidiscono la pelle e allo stesso tempo le restituiscono luminosità e nutrimento. Altro prodotto cosmetico fondamentale per questa stagione è lo scrub, che permette di ossigenare la pelle in profondità per evitare che la cute si secchi o si ispessisca con il freddo.

Make-up

Per quanto riguarda il make-up autunnale funzionano perfettamente i contrasti tra i colori della stessa gamma come un verde più scuro accostato ad un verde più chiaro, oppure un arancio tenue con un arancio pesca in modo da ottenere un risultato finale sfumato e molto naturale.

Tra i colori da utilizzare per il make-up autunnale troviamo:

Ambra

Oro

Corallo

Terra di Siena

Verde oliva

Vinaccia

Viola melanzana

Beige

Giallo sabbia

Per quanto riguarda il fondotinta è importante scegliere un colore in sintonia con il colorito naturale della pelle. Piccolo consiglio: le tonalità più neutre e meno estreme di fondotinta si riescono a fondere meglio con il colore naturale della pelle.

Passiamo ora al trucco per gli occhi: per le carnagioni più chiare si possono creare delle ombreggiature sulle palpebre con matite dai toni marroni, mentre per le pelli più olivastre è preferibile utilizzare il marrone scuro. Utilizzate tali colorazioni per creare giochi di profondità, contrasto e volume in base al vostro tipo di occhi e colore della pelle.

