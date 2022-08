Autunno inverno 2022/23: ecco i colori di tendenza!

Con le sfilate di Parigi, a cui sono seguite quelle di New York, Londra e Milano, si è chiuso il fashion month, sulle cui passerelle i grandi stilisti hanno anticipato le collezioni dell’ autunno inverno 2022/23.

A sorpresa, tra le grandi novità troviamo tonalità dalla sfumature calde, brillanti e accese: è come se, dopo il lungo periodo di isolamento causato dal lockdown, i brand avessero voluto cambiare mood, scegliendo per i nostri armadi un’armocromia vivace e allegra come metafora di rinascita.

Ad ogni modo, oltre a questa esplosione di colori, troviamo anche una palette dalle tinte più tenui come il panna e il cammello.

Le tonalità alla moda per l’Autunno/Inverno 2022-2023

Come abbiamo già anticipato, le tendenze del prossimo inverno punteranno sulle tonalità accese e luminose, ma quali saranno in dettaglio i colori più in voga? Scopriamolo insieme!

Viola

Quest’anno torna di tendenza un colore che non si vedeva da diversi anni. Molti brand, infatti, nelle sfilate di Parigi, New York, Londra e Milano hanno proposto per i prossimi mesi accessori e abiti in diverse tonalità di viola.

A dominare non sarà solo l’iris, ma anche altre tinte più delicate come la malva, che tende al rosa, e l’ametista, dall’intensità più accesa e lucente.

Rosa

Tra i colori must per il prossimo inverno c’è anche il rosa.

Questo colore è stato recentemente classificato come la tonalità di tendenza di quest’anno grazie ai meravigliosi capi firmati Valentino, realizzati dal talentuoso stilista italiano Pierpaolo Piccioli.

Verde

Dopo che la maison Bottega Veneta ha lanciato una serie di accessori in questa tonalità, il verde è diventato uno dei protagonisti assoluti delle ultime collezioni Primavera/Estate 2022.

Ad ogni modo, anche se nelle sfilate di Milano abbiamo visto spiccare il verde bosco nei look casual di Missoni, sono ora molto richieste le tonalità di smeraldo, e probabilmente il trend continuerà nella stagione fredda.

Verde acqua

La vera novità di questo autunno arriva grazie a Giambattista Valli che, sulle passerelle dalla Fashion Week parigina, ha sorpreso il mondo della moda mostrando degli abiti di un colore che non si vedeva sulle sfilate da tanti anni: il verde acqua!

Per lo stesso motivo, non sono passati inosservati anche Acne, che con il suo piumino a vestaglia è riuscito a trovare la chiave giusta per indossare questa novità senza cadere nel total look, e Rick Owens, che ha portato sulle scene un outfit dal design a dir poco scultorio.

Giallo oro

La tonalità del giallo che ha spopolato sulle passerelle Autunno/Inverno 22-23 di Milano, New York e Parigi, assomiglia all’oro.

Questa palette di colore, così intensa e calda, può essere abbellita con accessori metallici o impreziosita con l’accostamento di bracciali e collane color cuoio. Tra i vari modelli, quelli che hanno sorpreso maggiormente sono stati i capi di Michael Kors, che ha scelto il giallo oro per dipingere eleganti tailleur dalle linee essenziali, e gli abiti da sera di Jil Sander.

Bianco

Il bianco è un colore molto amato nella moda italiana, ma soprattutto da quella francese: un amore espresso benissimo nelle creazioni della Paris Fashion Week. Tra gli outfit che hanno lasciato il segno, troviamo ad esempio i leggins in pelle e le giacche tutte rigorosamente bianche proposte dal giovane stilista Olivier Rousteing.

Dries Van Noten, invece, ha preferito optare per capi dai maxi bottoni fantasia, mentre Dior ha creato un meraviglioso vestito smanicato dalle linee semplici.

Rosso