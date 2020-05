Smalto semipermanente: le migliori marche da comprare su Amazon

Lo smalto semipermanente è un prodotto per le unghie a metà tra lo smalto e il gel per la ricostruzione delle unghie. È semplice da stendere ed è decisamente più duraturo del comune smalto per unghie. Le tonalità disponibili sul mercato sono tantissime che chiaramente tengono conto della moda e delle tendenze del momento. Se viene steso in maniera corretta, lo smalto semi permanente dura dalle due alle tre settimane sulle mani, mentre steso sui piedi può raggiungere anche le quattro settimane.

Gli smalti semipermanenti permettono di eseguire tantissime decorazioni e nail art grazie ad un’ampia gamma di colorazioni che consentono di dare libero sfogo alla propria fantasia. Si tratta di un prodotto dalla texture leggera che regala alle unghie un aspetto decisamente naturale. Dura anche tre settimane, se si ha l’accortezza di utilizzare di usare i guanti per fare i lavori domestici o se si lavora in ufficio o comunque si esercita una professione non troppo manuale, dove le mani entrano spesso in contatto con attrezzi e macchinari, che potrebbero sfregiare l’unghia.

Per stendete al meglio lo smalto semipermanente è fondamentale preparare le unghie con la tradizionale manicure, quindi spingere le cuticole con il bastoncino e limare le unghie della forma che più si preferisce. Il secondo passo consiste nell’applicazione del gel base che deve essere polimerizzato per circa due minuti sotto una lampada UV.

A questo punto bisognerà stendere lo smalto scelto e, successivamente, polimerizzarlo per ulteriori due minuti. Chi lo desidera, può procedere con una seconda passata, soprattutto quando la tonalità di smalto è molto chiara. In ultimo, sarà necessario procedere all’applicazione del gel che ha lo scopo di “sigillare” lo smalto e rendere le unghie brillanti. Completare il tutto polimerizzando le unghie per altri due minuti. Il tocco finale è rappresentato dal top coat, un fluido che ha sia la funzione di lucidare l’unghia sia di proteggere maggiormente lo smalto applicato.

Scopriamo le marche migliori da Shellac a Estrosa.

Smalto semipermanente: le migliori marche da comprare su Amazon

Il più venduto Elite99 Smalto Semipermanente Ideale per uso domestico 13 € su Amazon Pro Lunga durata di 10-14 giorni

Resina atossica

Colori resistenti e flessibili Contro Nessuno

Kit da sei pezzi. Gli smalti semipermanenti Elite99 promettono una manicure perfetta per oltre due settimane. Ne esistono di diverse tipologie e colori e i prezzi sono accessibili a tutti. Il formato è pratico e maneggevole. Molto facile da stendere, ottima consistenza ed il colore è fine e brillante. Già con una mano si può sigillare con il Top coat, con la seconda mano il colore risulta più marcato. Lampada richiesta: deve asciugare lo smalto gel sotto la lampada UV o LED

Il prodotto top CND Shellac SET Base & Top Coat Uso professionale 44 € su Amazon Pro Applicazione e stesura extra facile

Oltre due settimane di perfezione assoluta

Rimozione facile Contro Nessuno

Set di Base e Top Coat. La sua esclusiva formulazione costituisce la base perfetta per il sistema. Uno strato sottile del Top regala una protezione a lunga tenuta e una finitura a specchio che si rimuove facilmente in pochi minuti. Il sistema CND Shellac garantisce risultati di qualità superiore. Grazie a Base Coat, Color Coat e Top Coat e alla esclusiva CND™ LED Lamp, i prodotti del sistema CND™ Shellac™ lavorano in modo sinergico per donare oltre due settimane di assoluta perfezione senza nessun danno alle unghie naturali.

Il miglior rapporto qualità/prezzo Excellence By Layla Smalto Semipermanente Professionale 14 € su Amazon Pro Big 6 Free, TPO Free, Nichel Free

Durata fino a 4 settimane

Disponibile in 50 nuance Contro Nessuno

Excellence By Layla è uno smalto semipermanente professionale facile da applicare e con un’azione autolivellante per un colore uniforme. Questo smalto è ultra resistente e il suo effetto ha una durata fino a 4 settimane. Garantisce un risultato extra brillante e protegge l’unghia naturale, evitando che si sfaldi o si danneggi. Polimerizza con lampada UV (2 minuti) e con lampada LED (30 secondi/1 minuto) ed è facile da rimuovere in soli 10 minuti.

Per beauty addicted Estrosa Smalto Gel Semipermanente A lunga durata 15 € su Amazon Pro Lunga durata per 15-20 giorni

Disponibile in 60 nuance

Effetto vetro Contro Nessuno

La scintillante collezione di smalti per unghie gel semipermanenti (soak-off) Made in Italy vanta un’ampia gamma di colori trendy ed extra-brillanti, fluo, effetti iridescenti e neutri lattiginosi, perfetti per realizzare unghie impeccabili e glamour adatte ad ogni stile. Il gel semipermanente Estrosa garantisce una perfetta manicure “effetto vetro”. Gli smalti gel per unghie sono disponibili in formato da 14 ml e da 7 ml, sono dotati di pennello incorporato. Lo smalto semipermanente Estrosa è facile e veloce da applicare grazie alla texture fluida e morbida; ha la resistenza del gel UV e dura fino 3 settimane senza sbeccarsi. La gamma dello smalto semipermanente per unghie Estrosa comprende la Base, il Defefence Coat ed il Lucidante Gloss. Si rimuove facilmente senza danneggiare l’unghia, grazie allo specifico Remover.

La nostra scelta OPI Gel semipermanente Sistema 100% gel 25 € su Amazon Pro Catalizza in 30 secondi

Dura due settimane

Contro Non è economico

Si indossa come uno smalto ma resiste come un gel. Le imbattibili rapidità di applicazione, durata e brillantezza, oltre al pennello brevettato PRO Wide Brush, lo rendono un sistema semplice e pratico: immancabile nei migliori nail bar di tutto il mondo. Infine, il sistema di rimozione è facile, rapido e sicuro, senza alcuna limatura o rischio di danneggiamento all’unghia.