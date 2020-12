Come applicare lo smalto semipermanente, tutti i passaggi (senza sbavature)

Mani sempre in ordine in poco tempo? Può sembrare un’utopia ma lo smalto semipermanente consente di ottenere risultati differenti (elegante, raffinato, sobrio o eccentrico) e garantisce una lunga tenuta. Per questo, rappresenta la scelta giusta se si è sempre di corsa o si è costrette a restare a casa o non si può andare dall’estetista. Meno complesso della ricostruzione unghie in acrilico, il gel semipermanente presenta numerosi vantaggi.

Ma come applicarlo a casa senza ricorrere alla nail artist? Chi preferisce fare da sé e non può rivolgersi a un centro estetico o una professionista, può acquistare un kit completo con l’occorrente per realizzare una manicure perfetta anche a casa. Soluzione, questa, che però, porta degli svantaggi così come dei vantaggi. Scopriamo quali e come applicare lo smalto semipermanente seguendo i giusti consigli.





Smalto semipermanente: vantaggi e svantaggi

Lo smalto semipermanente è la soluzione professionale che unisce la tenuta della ricostruzione gel alla praticità dello smalto comune. L’applicazione di questa tecnica porta con sé pro e contro.

Vantaggi

Estrema lucentezza : peculiarità che uno smalto comune non offre. Uno smalto bianco, per esempio, offre alla mano un bagliore raffinato non solo d’estate ma tutto l’anno.

: peculiarità che uno smalto comune non offre. Uno smalto bianco, per esempio, offre alla mano un bagliore raffinato non solo d’estate ma tutto l’anno. Lunga tenuta: la durata dello smalto semipermanente è molto più lunga di un semplice smalto, almeno due settimane di resistenza. In più non si rovina facilmente.

la durata dello smalto semipermanente è molto più lunga di un semplice smalto, almeno due settimane di resistenza. In più non si rovina facilmente. Nessun rischio di macchiarsi : usando il semipermanente non si corre il rischio di macchiare le altre unghie (per sbaglio) quando lo si applica, né di sporcare le dita.

: usando il semipermanente non si corre il rischio di macchiare le altre unghie (per sbaglio) quando lo si applica, né di sporcare le dita. Asciugatura ultra rapida: non c’è bisogno di attendere che lo smalto si asciughi per interi minuti. Per fissare lo smalto bastano solo 30 secondi usando una lampada LED.

non c’è bisogno di attendere che lo smalto si asciughi per interi minuti. Per fissare lo smalto bastano solo 30 secondi usando una lampada LED. Nutre le unghie deboli: un buon prodotto è ricco di sostanze che aiutano a ricompattare la cheratina, che rende le unghie più forti.

Svantaggi

Lampade UV: le radiazioni della luce emessa dalle lampade UV, a lungo andare, possono danneggiare la pelle delle mani. Quindi, meglio optare per lampade a LED con raggi UVA, meno dannosi sull’epidermide.

le radiazioni della luce emessa dalle lampade UV, a lungo andare, possono danneggiare la pelle delle mani. Quindi, meglio optare per lampade a LED con raggi UVA, meno dannosi sull’epidermide. Non più di una volta al mese: la regola è non esagerare con l’applicazione del semipermnente. Questo per evitare che le unghie si sfaldino o si indeboliscano.

la regola è non esagerare con l’applicazione del semipermnente. Questo per evitare che le unghie si sfaldino o si indeboliscano. Attenzione al solvente: il solvente per rimuovere lo smalto semipermanente è molto più aggressivo del classico che si usa per togliere lo smalto comune. Usare troppo solvente, in questo caso, finirebbe per danneggiare la lamina ungueale.

il solvente per rimuovere lo smalto semipermanente è molto più aggressivo del classico che si usa per togliere lo smalto comune. Usare troppo solvente, in questo caso, finirebbe per danneggiare la lamina ungueale. Unghie deboli e fragili: un uso massiccio di smalto semipermanente a buon mercato danneggerà e renderà le unghie rovinate, deboli e fragili.

un uso massiccio di smalto semipermanente a buon mercato danneggerà e renderà le unghie rovinate, deboli e fragili. Smalto shellac: per unghie deboli, è consigliato diminuire l’uso del semipermanente ma, per non rinunciare a una manicure di lunga durata, l’uso dello smalto shellac rappresenta una valida soluzione. Il risultato è lo stesso di un gel semipermanente ma non danneggia le unghie già fragili.

Come si applica lo smalto semipermanente?

Opacizzate bene l’unghia con una lima buffer per unghie (mattoncino). Rimuovete i residui di polvere con un pennello o una spazzolina. Ripulite e sgrassate l’unghia con il Cleanser per rimuovere la patina oleosa presente sull’unghia naturale. Applicate la base, che va fatta asciugare all’aria per 30 secondi circa. Passate, quindi, uno strato del Defence Coat, ideato per proteggere l’unghia naturale, creando uno strato protettivo tra l’unghia e lo smalto gel; polimerizzate sotto la lampada LED per unghie per 30 secondi. Applicate uno strato sottile di smalto semipermanente del colore preferito. Non applicate il prodotto sulle cuticole e, sopratutto, chiudete bene sul margine libero dell’unghia. Asciugate sotto la lampada LED per 30 secondi. Per ottenere un effetto più coprente, si applicate una seconda passata di smalto gel e poi polimerizzate. Passate, poi, il lucidante finale, da polimerizzare sotto la lampada LED per 60 secondi. Infine, rimuovete la patina oleosa rilasciata dal lucidante, sgrassando bene le unghie con il Cleanser.

5 consigli per applicare lo smalto semipermanente

Per un risultato sorprendente e una manicure professionale (anche in casa), vi raccomandiamo 5 step prima e dopo l’applicazione dello smalto semipermanente.

La forma delle unghie influisce sulla durata dello smalto semipermanente: per far durare ancora più a lungo lo smalto, la forma idonea dell’unghia è quella arrotondata. Un’unghia squadrata non favorisce la durata dello smalto, poiché i suoi angoli possono incrementare il rischio di urti e sbeccarsi facilmente. Top coat: applicate, una volta a settimana, una passata di top coat trasparente sulle unghie. Questo aiuterà a fare da filtro contro gli agenti esterni impedendo allo smalto di deteriorarsi con facilità. Lunghezza dell’unghia: affinché la manicure sia perfetta e il risultato finale dello smalto sia sottile e il più possibile naturale, il letto ungueale non deve risultare troppo corto. Idratare le unghie: prima di iniziare con l’applicazione dello smalto semipermanente, è fondamentale lasciare ammorbidire i sottili ispessimenti della cute con un impacco di crema nutriente. Smalto in eccesso: dopo avere applicato lo smalto è consigliabile rimuovere immediatamente lo smalto in eccesso sui margini delle dita con l’utilizzo di un bastoncino di legno. Così si eviterà che si solidifichi e che sia più difficile da rimuovere successivamente.

I kit per lo smalto semipermanente

Un kit per lo smalto semipermanente da acquistare contiene una lampada a raggi UV o LED, delle lime per definire l’unghia – prima e dopo l’applicazione dello smalto – un primer per preparare l’unghia alla lavorazione, uno o più smalti semipermanenti colorati e un lucidante fissante, per sigillare il lavoro e dare lucentezza alle unghie.

In commercio esistono diversi kit, dai più semplici a quelli più completi. Di seguito alcuni tra i kit migliori da acquistare online.

Merry Kiss-Mas Set Cofanetto Unghie

Il Kit smalto semipermanente targato NeoNail contiene al suo interno:

7 UV smalti da 3 ml tra cui una base e un Top coat;

1 lima per unghie 100/180;

1 lucida unghie;

lampada LED 8W / 24;

1 detergente per unghie NeoNail da 50ml;

gel UV Remover NeoNail da 50ml;

polvere 3D HOLO Effect 12;

1 applicatore in polvere;

1 confezione di dischetti in cotone 12 strati (250 pz);

1 stick per unghie per manicure in 10 pezzi.

Kit semipermanente con Lampada UV LED CON LAMPADA 48W – Futura

Un cofanetto completo che racchiude in sé tutti gli accessori per una manicure semipermanente magnetica e professionale. Il kit comprende:

lampada UV Led 48W;

1 smalto semipermanente Base e Top Coat 10ml;

2 smalti semipermanente colorati 15ml;

1 Cleaner 125ml;

1 buffer mattoncino;

50 Pads salviettine di cellulosa pre tagliata;

1 lima;

1 spazzolina;

4 bastoncini in legno d’arancio;

1 primer 15ml;

1 olio per cuticole 15ml.

Le Mini Macaron Gel Manicure Kit – Rose Crème

Un Kit di convenienti smalti in gel ispirata al delizioso dolce francese. Il cofanetto comprende:

1 smalto in gel “Rose Crème” (10 ml) lunga tenuta

lampada LED;

1 mini lima per unghie;

1 bastoncino per cuticole;

10 dischetti imbevuti di solvente per rimuovere facilmente lo smalto in gel.

Le Mini Macaron Le Maxi Deluxe Gel Manicure Set

Un cofanetto ideato per la bellezza delle mani. All’interno del kit è presente:

2 smalti in gel “Honey Ginger’ and ‘Black Cherry’ (5ml);

lampada LED;

1mini lima per unghie;

1 bastoncino per la rimozione delle cuticole;

20 dischetti imbevuti per rimuovere lo smalto semipermanente.

Come togliere lo smalto semipermanente?