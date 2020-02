Chi ama la nail art e utilizza lo smalto semipermanente o il gel trova nella lampada LED per unghie un alleato indispensabile: per questo la nostra redazione ha selezionato le migliori sul mercato da acquistare per una manicure fai da te completa.

La lampada con sorgente di luce a LED, infatti, è fondamentale per un’asciugatura rapida, uniforme e perfetta dello smalto gel o del semipermanente a casa. A dispetto delle alternative, infatti, questo tipo di lampada è l’unico che asciuga al meglio questi smalti e permette di far durare manicure e nail art fino 3 settimane.

L’unico svantaggio del piccolo elettrodomestico è che la pelle delle mani potrebbe rovinarsi con un’esposizione ripetuta ai raggi UV. Per ovviare all’inconveniente, consigliamo di utilizzare gli appositi guanti con apertura sulle unghie che consentono l’asciugatura proteggendo dalle radiazioni dita e mano.

Lampada LED per unghie: le 5 migliori

L’utilizzo delle lampade per asciugare le unghie è molto semplice. Una volta applicate base e copertura, infatti, basta inserire le dita nell’apertura della lampada. Molti modelli sono dotati anche di timer che avvisa al termine dell’asciugatura e spegne la macchina.

Semplici o super tecnologici, comunque velocissimi e dal design futuristico, ecco i 5 migliori modelli di lampada LED per unghie.

Lampada Terresa

Un apparecchio dotato di tutte le ultime tecnologie. Asciugatura veloce di 30 secondi, molto spazio, sensore automatico smart, timer di 30, 60 e 90 secondi, schermo digitale LCD con conto alla rovescia.

Prezzo consigliato 26,99 euro. Acquista ora

Lampada Unghie ABOX

Questa lampada consente quattro impostazione del timer: 10, 30, 60 e 99 secondi, per scegliere il tempo di asciugatura più adatto a gel unghie o a smalti semipermanenti diversi (base coat, gel color, top coat ecc), soak-off classico o one step. I 99 secondi sono perfetti per chi segue la moda del low heat. Il modello ha anche la funziona di memoria.

Prezzo consigliato 39,99 euro. Acquista ora

FASHSMILE Lampada Unghie UV

Progettato per tutti i tipi di smalti gel, questo apparecchio ha tre opzioni timer, 30, 60 e 120 secondi, display LCD e un design ultra pop.

Prezzo consigliato 29,99 euro. Acquista ora

Lampada 2PROF FUTURA LED 3.0

Ultra veloce nell’asciugatura, ha tre tasti per il timer: da 5, 30 e 60 secondi, oltre al tasto per la modalità SOFT, che riduce la potenza da 48W a 24W. Garanzia italiana di 2 anni.

Prezzo consigliato 39,99 euro. Acquista ora

Lampada Unghie UV Lesplus

Un dispositivo perfetto per smalto permanente e semipermanente. Quattro timer, con 10, 30, 60, 99 secondi, display LCD e sensore automatico consentono il massimo delle funzioni. Il kit in vendita comprende guanti anti-UV.

Prezzo consigliato 26,99 euro. Acquista ora