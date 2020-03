Colori pastello unghie: idee per la primavera-estate

I colori pastello unghie sono perfette idee per la primavera-estate. Delicati e luminosi, sono da sempre associati alla bella stagione, al risveglio della natura. Il loro basso grado di saturazione ricorda, infatti, le tinte di boccioli, di cielo e di prati prima che l’esplosione dei colori accesi estivi invada il mondo.

I colori pastello, in primavera, vengono scelti per le decorazioni pasquali, per gli abiti da cerimonia e, naturalmente, per il make up. Non fanno eccezione le nail art di primavera, che portano la dolcezza e la delicatezza dei colori pastello nel look di tutti i giorni.

Tutti i colori possono avere una loro versione pastello, ma i più utilizzati e amati sono naturalmente il rosa cipria, l’azzurro cielo, il giallo chiaro, il lilla, il verde acqua.

Per le unghie sono tante le idee che rendono protagoniste le nuance pastello. Scegliendo uno dei tanti smalti di tendenza, si possono dipingere le unghie tutte di un colore o mettere su ogni unghia una tinta pastello, replicando le scelte della mano destra anche sulla sinistra.

Ci sono, poi, ovviamente, le nail art, minimal o particolari. Con un po’ di tempo, impegno e l’attrezzatura giusta, queste idee si possono replicare anche a casa. Tra l’altro, in questo periodo di quarantena per il Coronavirus, abbandonato il gel, c’è tutto il tempo per sperimentare le novità.

La nostra redazione ha selezionato dai profili nail art Instagram più interessanti le idee da cui lasciarsi ispirare.

Colori pastello unghie: 10 idee per la primavera-estate

French rivisitato. Un french obliquo, rivisitato, è un’idea molto chic per sfoggiare sobriamente i colori pastello.

A pois. Simpatica e semplice da realizzare questa nail art che unisce ai colori pastello tanti piccoli pois bianchi.

Mat. Non solo finish brillante. Le tinte pastello si prestano molto bene a un aspetto polveroso e opaco. Bella questa versione con colori diversi per ogni unghia.

Arcobaleno. “Andrà tutto bene” è il motto del momento, e l’arcobaleno il suo simbolo. Perché non declinarlo, come in questa originale nail art, con nuance luminose pastello?

Faccine. Una proposta per le giovanissime? Questa manicure animata da faccine di animaletti colorati non meglio identificati. Tutti sorridenti e, ovviamente, tenerissimi.

Golose. Un’altra idea molto young prevede una base dai colori pastello mat e dei piccoli disegni con simboli “golosi”, dal cocomero allo stecco gelato passando per l’amatissima pizza.

Sfumate. Se avete un po’ di dimestichezza con smalti e nail art potete cimentarvi in questo bellissimo effetto sfumato in cui le tinte si avvicendano.

Design geometrico. Le fan del design minimal e lineare con un grande senso artistico e, soprattutto, con la mano ferma, possono puntare a questa nail art con cui non si passa di certo inosservate.

Griffate. Le nail art griffate sono una tendenza inarrestabile. Perché non declinarle in toni pastello, magari con il logo della Maison preferita e l’aggiunta di tante farfalle primaverili?

Coffin nails. Parlando di tendenze, impossibile non nominare le coffin nails (le unghie a forma di… bara). Abbiamo scelto questa proposta sparkly, che unisce i brillantini ai colori pastello e a questa forma di unghia super popolare.