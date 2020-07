Stencil sopracciglia: come usarli e quali comprare

Sopracciglia perfette in pochi minuti? È quello che promette l’utilizzo dello stencil per sopracciglia, che aiuta a definire nella maniera migliore l’arcata sopraccigliare e a incorniciare nel modo più adatto lo sguardo, soccorrendo anche le mani meno ferme o quelle che abbiano fatto un disastro con un uso massivo – ed eccessivo – delle pinzette.

Le sopracciglia vanno calibrate e disegnate rispettando forma e lineamenti del viso: possono essere naturali ma pettinate, ritoccate con matite e gel solo leggermente oppure possono essere molto definite, piene e squadrate o tondeggianti. I sempre più numerosi prodotti dedicati alla bellezza delle sopracciglia permettono dunque di personalizzare al meglio le proprie sopracciglia anche a casa e senza l’aiuto di un esperto (il cui supporto, però, è vivamente caldeggiato se si vuole ottenere un risultato professionale).

Stencil sopracciglia: come usarli

Gli stencil sopracciglia sono in carta o in plastica resistente, sono facili da pulire e sono realizzati per durare nel tempo.

Disponibili in varie forme , permettono di delineare in maniera precisa le sopracciglia e di definire in pochi passaggi l'intera arcata.

Basta posizionare gli adesivi sulle sopracciglia e seguire il disegno della forma.

Lo spazio all’interno dello stencil va riempito con una matita colorata o con un ombretto da stendere rigorosamente con un pennellino.

Una volta rimosso lo stencil si rimuovono i peli in eccesso con una pinzetta.

Se si vogliono evidenziare le sopracciglia il make-up, basta riempire lo spazio dello stencil seguendo la linea già disegnate e sfumare.

Per depilare le sopracciglia , è sufficiente riempire lo spazio dello stencil con un ombretto o una matita dai toni vivaci ed eliminare quei peli che non sono stati colorati.

Per scegliere il tipo di stencil più adatto al proprio volto, è importante seguire la forma naturale delle sopracciglia.

Le sopracciglia devono iniziare parallele al condotto lacrimale; l'arco delle sopracciglia, invece, deve risultare parallelo al lato esterno della pupilla. La coda, infine, deve seguire una linea obliqua invisibile, che parte dal lato del naso, passa per l'angolo esterno dell'occhio e arriva alla fine delle sopracciglia.

Quali stencil comprare su Amazon

Il più economico Eylure Stencil Sopracciglia Ideale per sopracciglia folte 5 € su Amazon Pro Contiene quattro stencil

Non lascia residui sulla pelle

Lavabile Contro Nessuno

I nuovi Brow Stencil di Eylure hanno tutto il necessario per scolpire alla perfezione sopracciglia folte e naturali o sopracciglia più arcuate e definite. Una selezione di quattro diversi stencil aiuta a ottenere la forma desiderata: è sufficiente posizionarle sulle sopracciglia e poi definire, sfumare e riempire per un look naturale ed elegante.

La nostra scelta Jeezao Stencil per Sopracciglia Perfette Ideale per sopracciglia simmetriche 14 € su Amazon 19 € risparmi 5 € Pro Include 192 stencil

Stencil adatti a diverse forme del viso

Riutilizzabili Contro Nessuno

Stencil per sopracciglia che si attaccano alle sopracciglia, permettendo di usare entrambe le mani per modellare le sopracciglia senza doversi preoccupare che gli adesivi cadano. IL kit include

12 modelli per definire le sopracciglia.

Il prodotto top Nuonuove Adesivi per Sopracciglia Ideale per principianti 12 € su Amazon Pro Contiene 48 coppie di mascherine

In materiali non tossici Contro Nessuno

Il set include 48 coppie di mascherine adesive per sopracciglia, 24 diversi modelli di mascherine per eyeliner adatti alle diverse esigenze. Creato pensando alla praticità del cliente per rendere più semplice che mai il disegno delle sopracciglia.