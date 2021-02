Gel sopracciglia, le dritte per uno sguardo wow!

Un alleato di bellezza che incornicia il volto valorizzando lo sguardo? Il gel sopracciglia. Utilizzato in combinazione con la matita per sopracciglia, il gel è il prodotto indispensabile in grado di delineare l’arcata sopracciliare in modo perfetto e accurato. Prezioso alleato delle sopracciglia folte, il gel diventa il prodotto di bellezza da usare nel make-up di tutti i giorni per rendere lo sguardo ancora più incisivo.

Un arco preciso, simmetrico e ordinato permette di truccare gli occhi in maniera più naturale senza eccedere con ombretti ed eyeliner. Con l’uso del gel, basterà una sola passata di mascara per aprire gli occhi e renderli preziosi.

Gel sopracciglia: a cosa serve?

Efficace per avere sopracciglia ordinate e curate, il gel sopracciglia ha diversi pregi e, se usato correttamente, armonizza i lineamenti del viso. Inoltre, è pratico e veloce da applicare.

Nella classica versione trasparente ha lo scopo di delineare sopracciglia già folte rendendole ordinate, mentre nella versione colorata aiuta a evidenziare la tonalità naturale degli archi e a riempire le zone meno folte. Alcuni prodotti dalle formule pigmentate colmano i piccoli buchi, creano volume e rendono le sopracciglia più folte.

Lo scopo di questo prodotto è quello di mantenere le sopracciglia ordinate per tutto il giorno, fissandole in modo impeccabile, donando una maggiore intensità allo sguardo, soprattutto quando sugli occhi vengono applicati ombretti dalle nuance naturali e/o nude.

Gel sopracciglia: come si usa?

Perché si possa definire un buon gel per sopracciglia è indispensabile che questo abbia dei tempi di asciugatura rapidi e si applichi con facilità.

Ecco, di seguito gli step da seguire:

applicate il gel trasparente seguendo la direzione in cui crescono i peli; si può usare il pennello che si trova in dotazione (lo scovolino);

seguendo la direzione in cui crescono i peli; si può usare il pennello che si trova in dotazione (lo scovolino); pettinate la parte interna delle sopracciglia verso l’alto , la parte mediana verso l’esterno e l’estremità verso il basso;

, la parte mediana verso l’esterno e l’estremità verso il basso; passate al gel colorato e con il pennello angolato sottile applicare il gel lungo il bordo inferiore delle sopracciglia;

e con il pennello angolato sottile applicare il gel lungo il bordo inferiore delle sopracciglia; infine, delineate il bordo superiore del sopracciglio con tratti brevi e leggeri. Per un look il più possibile naturale, fate attenzione a non far fuoriuscire il gel dal sopracciglio.

Tipologie di gel sopracciglia

I gel per sopracciglia, utilizzati per ridefinire l’arcata sopracciliare e per regalare profondità allo sguardo, sono principalmente due: il gel trasparente e il gel a formula colorata.

Gel colorato : dalla formulazione pigmentata, questa tipologia di gel è usata per infoltire visivamente le sopracciglia e ridefinire lo sguardo.

: dalla formulazione pigmentata, questa tipologia di gel è usata per infoltire visivamente le sopracciglia e ridefinire lo sguardo. Gel trasparente: pensato per chi ha già le sopracciglia folte e definite in modo naturale ed è alla ricerca solo di un prodotto che le tenga in ordine durante la giornata. Usando il gel trasparente non si aggiunge colore ma si va a lavorare semplicemente sulla forma, fissando con precisione i peli.

Per quanto riguarda il gel colorato, sono disponibili in commercio due varianti:

il mascara che permette, grazie all’uso dello scovolino, un’applicazione facilitata. Aiuta, infatti a pettinare l’arco seguendo l’andamento dei peli e aggiungendo un tocco di colore; la variante con pettinino angolato per un’applicazione perfetta sia sull’arcata sia sui contorni che consente di ottenere un effetto definito naturale al 100%.

Gel sopracciglia: 4 consigli per applicarlo

Per avere sopracciglia perfette serve che siano disegnate rispettando forma e lineamenti del viso: possono essere naturali ma pettinate con prodotti specifici e, per coloro che hanno la mano poco ferma, l’uso degli stencil per sopracciglia possono risultare degli alleati di bellezza a cui non poter rinunciare.

Per applicare il gel per sopracciglia in modo impeccabile, basterà seguire alcuni consigli step by step.

Evitate i pennelli dalle setole morbide, prediligete invece un pennello dalle setole rigide.

prediligete invece un pennello dalle setole rigide. Prima di sfumare il gel, eliminate delicatamente gli eccessi di prodotto con una salvietta.

delicatamente di prodotto con una salvietta. Per un effetto davvero naturale , fate in modo che l’arco sopracciliare e l’estremità finale siano più scuri e definiti e che la parte interna sia più tenue e chiara.

, fate in modo che l’arco sopracciliare e l’estremità finale siano e che la parte interna sia più tenue e chiara. Per ottenere un effetto più intenso, applicate un correttore liquido di un tono più chiaro rispetto al sottotono della pelle. Infine, distribuite il prodotto lungo il bordo inferiore del sopracciglio con un pennello sottile.

I migliori gel per sopracciglia

Per avere splendide sopracciglia i prodotti da utilizzare devono essere di ottima qualità e professionali. Abbiamo selezionato i migliori 5 gel per sopracciglia.

1. Gel-Crema Colorato Sopracciglia Sephora collection

Grazie a un pennello sottile e preciso, questo gel crema colorato scivola facilmente sulle sopracciglia per strutturarle e ridisegnarle. Lo sguardo è intensificato e le sopracciglia appaiono più folte per un make-up a lunga tenuta fino a 12 ore. Disponibile in 3 nuance diverse.

2. Gel Modellante Fissante Invisibile Tenuta 24 Ore – Benefit Cosmetics

Per sopracciglia indomabili, la laminazione non basta. Per disciplinare al meglio le sopracciglia l'ideale è questo gel modellante fissante, nella sua formulazione invisibile ha una tenuta sino a 24 ore. Asciuga rapidamente e fissa il look delle sopracciglia rendendole morbide e senza lasciare residui.

3. DIPBROW® Pomade – ANASTASIA BEVERLY HILLS

Questo balsamo crema impermeabile ad asciugatura rapida resiste alle sbavature e rimane impeccabile per tutto il giorno per sopracciglia perfette da mattina a sera. La formula può essere rinnovata con una goccia d'olio o di siero. Disponibile in 11 colorazioni differenti.

4. Brow Gel Mascara per sopracciglia – MAKE UP FOR EVER

Un gel colorato, non appiccicoso e a lunga tenuta. Intensifica le sopracciglia grazie alla formula ricca di fibre.

L'applicatore asimmetrico spazzola e definisce con facilità le sopracciglia per un effetto naturale al 100%. Disponibile in 4 nuance diverse.

5. Gel cremoso a lunga tenuta – KVD VEGAN BEAUTY

Un gel cremoso dalla formulazione estremamente innovativa: waterproof leggero e a lunga tenuta. Un prodotto che consente di ottenere sopracciglia audaci con estrema facilità. La collezione 24-Hour Super Brow è composta da 7 tonalità naturali, 7 colori artistici, il bianco, da mescolare con le altre tonalità per personalizzarle, e il beige per un look nude e naturale.