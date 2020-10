Matita per sopracciglia: a cosa serve e come usarla al meglio

Per ottenere un make-up definito, che valorizzi tutti il volto, la matita per sopracciglia è un prodotto beauty indispensabile. Il motivo è presto spiegato: è in grado di incorniciare il volto e renderlo perfettamente armonioso. Inoltre, la matita per le sopracciglia è uno degli strumenti di trucco più efficaci per valorizzare lo sguardo e portarlo al suo massimo splendore.

Non tutte le matite per sopracciglia, però, sono uguali; ne esistono di diverse tipologie ed è consigliato optare per quella che più si avvicina al sottotono della propria pelle, così come alla tonalità dei capelli. Non è semplice scegliere la matita giusta né è scontato sapere come usarla per ottenere un make-up dall’effetto naturale.

Matita sopracciglia: a cosa serve?

Per avere un look perfetto ogni giorno è bene partire dalla definizione delle sopracciglia. La matita svolge proprio questo compito poiché ridefinisce l’arcata sopracciliare nel modo più naturale possibile. Il risultato è un viso fresco, lineare, dai contorni ben delineati.

In modo particolare, la matita sopracciglia svolge due funzioni:

rende lo sguardo più profondo, creando un make-up omogeneo e regalando un naturale effetto sopracciglia folte;

creando un make-up omogeneo e regalando un naturale effetto sopracciglia folte; colma i buchi derivanti dall’eccessiva epilazione: è perfetta, infatti, per coprire quei vuoti lasciati dall’uso massivo della pinzetta. Con il tempo, i bulbi piliferi si atrofizzano non lasciando più nascere il pelo. In questo caso, l’uso della matita per le sopracciglia consente di riempire quelle zone vuote e apporta nuova omogeneità all’intero volto.

Matita sopracciglia: le tipologie

Scegliere la matita corretta per le sopracciglia non è semplice. In commercio ne esistono di diverse tipologie e ognuna è stata creata appositamente per soddisfare diverse esigenze. Ecco quali sono le matite disponibili:

matita a punta estensibile con doppia estremità : è pensata per lavorare alla bellezza delle sopracciglia nel modo più naturale. La punta stretta ed estensibile permette di ridisegnare l’arcata sopracciliare in modo perfetto, con il minimo sforzo. Dall’altra estremità, lo spazzolino assicura una pettinatura esclusiva;

: è pensata per lavorare alla bellezza delle sopracciglia nel modo più naturale. La punta stretta ed estensibile permette di ridisegnare l’arcata sopracciliare in modo perfetto, con il minimo sforzo. Dall’altra estremità, lo spazzolino assicura una pettinatura esclusiva; matita morbida media : caratterizzata da una punta ultrafine, questa matita è la scelta giusta per riempire le aree rade o con peli molto sottili. La sua consistenza media regala un risultato molto naturale. Perfetta anche per ridefinire il look unibrow – il monociglio – ispirato a Frida Kahlo e apprezzato soprattutto dalle più giovani;

: caratterizzata da una punta ultrafine, questa matita è la scelta giusta per riempire le aree rade o con peli molto sottili. La sua consistenza media regala un risultato molto naturale. Perfetta anche per ridefinire il look unibrow – il monociglio – ispirato a Frida Kahlo e apprezzato soprattutto dalle più giovani; matita a lunga tenuta: ideale da usare se non si ha la possibilità di ritoccare il trucco. Pensata per durare fino a 12 ore senza lasciare tracce di sbavature;

ideale da usare se non si ha la possibilità di ritoccare il trucco. Pensata per durare fino a 12 ore senza lasciare tracce di sbavature; matita sopracciglia waterproof: una matita resistente all’acqua, al sudore e impermeabile. Non lascia segni di sbavature, dona alle sopracciglia un aspetto naturale. Perfetta per professionisti e per principianti;

una matita resistente all’acqua, al sudore e impermeabile. Non lascia segni di sbavature, dona alle sopracciglia un aspetto naturale. Perfetta per professionisti e per principianti; gel per sopracciglia: resistente all’acqua, ha una resistenza fino a 8 ore. Particolarmente adatto a chi non ha molta manualità con la matita classica, si asciuga rapidamente, non unge le sopracciglia e consente di ottenere un effetto naturale al 100%;

resistente all’acqua, ha una resistenza fino a 8 ore. Particolarmente adatto a chi non ha molta manualità con la matita classica, si asciuga rapidamente, non unge le sopracciglia e consente di ottenere un effetto naturale al 100%; matita sopracciglia all in one: è caratterizzata da un’estremità a forma di penna e l’altra a forma di spugna. Permette di sfumare il colore in modo uniforme rimodellando l’arcata sopracciliare in modo perfetto;

è caratterizzata da un’estremità a forma di penna e l’altra a forma di spugna. Permette di sfumare il colore in modo uniforme rimodellando l’arcata sopracciliare in modo perfetto; matita a punta ellittica: la punta ultra slim, di forma ellittica, regala un disegno armonico alle sopracciglia. Con il lato più ampio della punta si creano linee di precisione per definire la forma, mentre con il lato più sottile si riempie il sopracciglio con piccoli tratti per imitare i peli naturali;

la punta ultra slim, di forma ellittica, regala un disegno armonico alle sopracciglia. Con il lato più ampio della punta si creano linee di precisione per definire la forma, mentre con il lato più sottile si riempie il sopracciglio con piccoli tratti per imitare i peli naturali; matita sopracciglia a doppia punta: è pensata appositamente per sfumare il colore ed è caratterizzata da una punta morbida su un lato e un pennello kabuki sull’altro. È la soluzione ideale per ottenere sopracciglia folte. La consistenza cremosa in polvere aggiunge volume per un risultato naturale.

Come si usa la matita per sopracciglia?

Un make-up naturale e omogeneo richiede delle sopracciglia curate e ridefinite. Ecco come usare la matita per sopracciglia.

Pettinate le sopracciglia usando uno spazzolino verso il basso, per vedere da che punto iniziano i peli della parte superiore, e tracciare bene la linea esterna del disegno; poi pettinarle verso l’alto. Procedete pettinando verso l’esterno, in modo tale da scoprire eventuali zone rade, e iniziate ad applicare la matita. Con la punta ben temperata, tratteggiate l’arcata sopracciliare partendo dalle zone prive di peli. Continuate, con delicatezza, a colorare dall’interno verso all’esterno, senza esagerare con la quantità di prodotto. Passate lo spazzolino per sfumare il colore e rendere l’intera arcata sopracciliare omogenea e naturale.

Per perfezionare il risultato finale esistono dei trucchi che consentono di ottenere un risultato a prova di professionista. Ecco i nostri consigli per usare la matita per sopracciglia:

Prendetevi cura della pelle del viso usando uno dei migliori patch occhi prima di iniziare il trucco. Un viso fresco e rilassato renderà il vostro make-up sopracciglia migliore.

Aiutatevi con una serie di stencil creati proprio per ridisegnare le sopracciglia ma attenzione, scegliete quelli adatti ai vostri lineamenti.

Non truccate le sopracciglia partendo dalla parte iniziale poiché otterreste un risultato poco naturale.

Applicate la matita con piccoli colpi leggeri per poi sfumarla.

Evitate pennelli con setole troppo lunghe e spesse che potrebbero appesantire il make-up generale.

Alla sera apportate una pulizia profonda sul viso, in modo da far respirare la pelle e le sopracciglia. In questo caso prestate maggiore attenzione nel rimuovere il trucco waterproof usando sempre un tocco delicato in modo da non stressare e assottigliare le sopracciglia.

Le migliori 5 matite sopracciglia da acquistare

Per evitare l’effetto trucco permanente sulle sopracciglia e avere una maggiore naturalezza, la matita da scegliere è fondamentale. In commercio ne esistono diverse, da quelle con la punta morbida e setosa alle matite con doppia punta, fino ad arrivare alle matite dalla texture cremosa a lunga tenuta. Vediamo qui di seguito le migliori 5 secondo la Redazione di DireDonna.

1.

Anastasia Beverly Hills Brow Wiz. Punta ultra sottile, questa matita retrattile definisce le sopracciglia donando un effetto naturale. La sua punta scivola facilmente sull’arcata permettendo un’imitazione del pelo naturale. Dal colore modulabile chiaro o scuro a seconda della pressione esercitata. Prezzo consigliato: 26.50 euro

2.

Crayon Sourcils de Chanel è una matita sopracciglia che scolpisce lo sguardo sottolineando la linea delle sopracciglia con un tratto a lunga tenuta. La sua consistenza cipriata si declina in 4 delicate tonalità, adatte a tutte le sopracciglia. Prezzo consigliato: 25 euro Acquista ora

3.

Dior Sourcils poudre. La matita Dior si contraddistingue per il suo finish in polvere mixato al potere ristrutturante della cera per un prodotto altamente professionale. Il nuovo look blu scuro dell’intera gamma, composta inizialmente da sei tonalità, si arricchisce con due nuove nuance: biondo e marrone cenere. Prezzo consigliato: 26,90 euro

4. Precisely My Brow Pencil di Benefit caratterizzata da una punta ultra slim, la matita definisce le sopracciglia, riempiendo le zone rade con tratti delicati e naturali. Il pratico scovolino all’altra estremità della matita serve per sfumare e rendere le tue sopracciglia ancora più naturali. In 12 tonalità. Prezzo consigliato: 29 euro Acquista ora

5.

Brow MVP Ultra Fine Brow Pencil & Styler di Fenty Beauty ha consistenza cremosa e a lunga tenuta. Disponibile in 14 nuance differenti che spaziano dal biondo fragola al marrone fino al nero più profondo, per un risultato naturale grazie alla sua adattabilità. Prezzo consigliato: 19 euro Acquista ora