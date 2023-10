Comfort ed eleganza: quale modello di sneakers New Balance scegli questa stagione?

Per un brand essere preso in giro in un film nazional popolare come Crazy stupid love potrebbe essere un grosso ostacolo per il proprio successo, se a farlo poi è uno come Ryan Gosling, il fallimento è dietro l’angolo, eppure New Balance non solo ha saputo smentire il giudizio del film (nel quale Gosling giudicava i “pessimi gusti” di Steve Carrell) vestendo i piedi di vip di ogni tipo, ma anche dopo più di un secolo dalla sua fondazione, rimane un’icona apprezzata davvero da tutti per quanto riguarda le sneakers.

Nata dall’idea geniale dall’immigrato inglese William J. Riley a Boston nel 1906, le New Balance sono scarpe americanissime (sono uno dei pochi marchi che si è impegnato a mantenere la produzione negli Stati Uniti, anziché de-localizzarla in zone del mondo con manodopera più economica), diventate uno dei simboli dell’imprenditorialità statunitense, in grado di apparire ai piedi di chiunque, da quelli di Steve Jobs, a quelli del presidente degli Stati Uniti (leggendarie le foto di Bill Clinton mentre fa jogging) a quelle delle modelle più ricercate, come Emily Ratajkowski, senza risultare mai fuori luogo.

Dopotutto lo afferma anche lo slogan pubblicitario: “indossate dalle super modelle a Londra e dai papà in Ohio”.

Gli ultimi anni sono stati fondamentali per il brand, che ha visto un incremento esponenziale del proprio successo, che dopo gli anni ’80 aveva visto un calo, seguito da un sali e scendi di popolarità. A oggi chiunque desidera un paio di New Balance e geniale è stata anche l’idea del brand di riprendere in mano negli ultimi anni modelli d’archivio dal sapore retrò e rivisitarli, unendo insieme, quindi, modernità e tradizione.

L’elemento cardine che ha decretato il successo di queste scarpe sportive è senza dubbio il loro estremo comfort. Dopotutto l’azienda in origine si chiamava “New Balance Arch Support Company”, specializzata nella produzione di plantari ortopedici e supporti per l’arco plantare per alleviare i problemi dei lavoratori che passavano molte ore in piedi. Quindi ce l’hanno nel DNA l’idea di realizzare scarpe che siano innanzitutto comode e pratiche.

Se a questo unite poi il design elegante e raffinato ( iconica la loro pelle scamosciata grigia) si capisce perché da più di un secolo stiano dettano legge nel campo della moda sportiva, catturando l’interesse di tutti, sfilando persino in passerella e andando spesso a ruba.

Insomma, chissà se il Jacob Palmer di Ryan Gosling oserebbe ancora gettare via un paio di New Balance come fa nel film del 2011.

L’iconica numerazione che caratterizza i modelli di scarpe New Balance è diventata inoltre parte integrante del successo del marchio ( tanto quanto la N sul fianco) e sono ormai davvero tantissime le versioni, da quelle più sportive, a quelle più eleganti, che mantengono comunque il loro aspetto casual intramontabile.

Decidere quali siano i modelli migliori non è affatto un’impresa facile, ma abbiamo voluto stilare una nostra personalissima top five per le sneakers New Balance che vorremmo ai nostri piedi questo autunno.

Le New Balance 530

Nate nel 1992 per la corsa, dopo 30 anni ricoprono un ruolo di rilievo nella scena della moda sportiva. Modello unisex, mantiene l’aspetto chunky della “scarpa da papà” tipico degli anni ’90. Si rinuncia alla leggendaria pelle scamosciata grigia per una mesh bianco candido, il che le dà una grinta molto sportiva. Se si vuole una “scarpa da ginnastica” che non delude nella sua comodità e stile, le New Balance 530 sono una sicurezza senza tempo.

Le New Balance 550

Sono la rivisitazione di un modello d’archivio del 1989 e rappresentano un omaggio ai giocatori professionisti degli anni ’90 che ha influenzato un’intera generazione di tifosi di basket e ora sono uno dei modelli preferiti dalle celebrities. E non è difficile capire il perché, dato che sono frutto della mente del designer newyorkese Teddy Santis, fondatore del brand Aimé Leon Dore e dal 2021 creative director della linea New Balance Made in Usa.

Le New Balance 574

È uno dei modelli “base” per New Balance, spesso rappresenta infatti il primo paio per i neofiti, ma non fatevi ingannare, non è certo un modello di poco conto. Da quarant’anni le New Balance 574 infatti vestono i piedi di tantissime persone, grazie al loro prezzo contenuto e a una bellezza senza tempo. La tomaia in pelle scamosciata le rende delle scarpe adattabili a più look, anche quelli meno informali.

Le New Balance 327

Il design prende ispirazione dagli anni ’70, quando per fare una scarpa da corsa bastava unire una tomaia di pelle scamosciata a una suola spessa e non molto altro. Le 327 prendono questo concetto e lo modernizzano con una forma a cuneo e alcuni elementi metallizzati, il che le rende idonee anche a calcare le passerelle (da segnalare la collaborazione con l’azienda Casablanca) e a donare un look che non vi farà passare di certo inosservate.

Le New Balance 997H

La versione originale, la 997, è un’istituzione per New Balance e questa rivisitazione le rende omaggio appieno, realizzata con i materiali più innovativi riesce a fondere insieme tradizione e stile. Tutte le scarpe della linea 99x sono nate come pure scarpe da corsa, ma nel tempo si sono adattate alla vita di tutti i giorni, accompagnandosi a outfit più formali (come con i blue jeans e il dolcevita nero di Steve Jobs).

