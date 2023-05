Stile e funzionalità: come scegliere una borsa da donna classica e senza tempo?

Tote, a tracolla, baguette, grandi, piccolissime, in pelle, in tela, caleidoscopiche, dai toni neutri… quando parliamo di borse da donna le scelte sono tantissime e riuscire a navigare questo mare di modelli, stili, materiali e colori diversi può essere una sfida, soprattutto se siete alla ricerca di una borsa capace di unire funzionalità e stile e resistere alle mode passeggere grazie a un fascino intramontabile.

Se non sapete da dove cominciare a cercare, consolatevi: non siete sole. Invece di alzare bandiera bianca, cambiate prospettiva: non sforzatevi di cercare la borsa perfetta in assoluto. Non esiste. Quella a cui dovete puntare è quella più adatta a voi, alle vostre esigenze e al vostro stile. Come farlo? Una volta individuate le caratteristiche per voi irrinunciabili lasciatevi ispirare, scoprendo cosa indossano influencer, celebrities e modelle in passerella, o approfittate dell’ampia gamma di borse su Escarpe per scovare quella che vi fa battere il cuore tra quasi 12.000 possibilità.

Noi vi aiutiamo nell’impresa rispondendo alle domande più frequenti che accompagnano la ricerca della borsa con la B maiuscola, fugando ogni dubbio una volta per tutte.

Borse da sera: meglio clutch o pochette? E i bauletti?

Quello tra clutch e pochette è l’eterno dilemma delle borse da cerimonia o da sera. Piccole e sofisticate, queste mini-borse non vengono indossate tanto per portare con sé tutto ciò di cui si può avere bisogno – del resto, contengono poco più di cellulare, chiavi e rossetto – ma per dare unicità e carattere al look.

Quale scegliere? Dipende soprattutto dall’outfit. Le clutch, per la loro particolare impugnatura (ma anche perché spesso arricchite da pietre, cristalli o perline), possono essere considerate quasi dei gioielli: non solo, quindi, richiedono un abbigliamento altrettanto elegante e raffinato, ma non dovrebbero essere indossate assieme ad altri accessori vistosi, per non creare un effetto troppo carico. La pochette, invece, è una borsa più versatile, capace di adattarsi, grazie alla varietà di forme e materiali, a diversi look, anche meno impegnativi.

Se si parla di borse da sera, però, un altro dubbio diffusissimo è quello sul bauletto: sì o no? Questo modello è normalmente classificato come accessorio da viaggio o da giorno, ma non c’è ragione per non indossarlo fino al pomeriggio inoltrato e, se si desidera, anche per particolari occasioni serali. Anche se per questo tipo di eventi sono più indicate clutch o pochette, un bauletto di dimensioni ridotte può essere una scelta inusuale ma azzeccata.

Borsa da sposa: quando e come indossarla?

La bridal bag è uno di quegli accessori che più mette in crisi le spose. Indossarla o no? Quale modello è più adatto? Deve essere abbinata al vestito? Insomma, quando è il caso di dire “sì, la voglio”?

Diciamolo subito: anche in questo caso una regola universale non c’è. Molte spose scelgono di non indossarla, altre la sfoggiano in momenti particolari della giornata – spesso quello dei saluti – mentre alcune coraggiose decidono persino di sostituirla al bouquet, optando per modelli floreali che sono estremamente di tendenza. La scelta è estremamente personale, ma se non volete rinunciare ad avere con voi le vostre cose o non potete fare a meno della borsa, largo alla fantasia.

La borsa da sposa ha generalmente dimensioni contenute: i modelli più utilizzati sono la clutch, la pochette o il sacchetto. La maggior parte delle spose scelgono di utilizzare toni neutri come il bianco, l’avorio o l’argento, o addirittura lo stesso tessuto dell’abito per non creare un contrasto troppo evidente, ma niente vieta di scegliere una tonalità che spicca – magari abbinata al tema del matrimonio – o dettagli e materiali insoliti, magari eco-friendly.

Shopper, borse da spiaggia o a tracolla: cosa abbinare a un outfit estivo casual?

Quando parliamo di outfit casual, l’abbinamento con la shopper o la tracolla è sempre un successo. Queste borse, infatti, sono l’ideale per un look adatto a tutti i giorni e sono perfette anche per l’estate, perché si tratta di modelli classici che possono essere declinati in tantissime varianti, materiali e colori.

Se volete andare sul sicuro, quindi, via libera. La scelta tra l’una e l’altra dipenderà soprattutto dai vostri gusti e dalle vostre necessità, oltre che dalla vostra conformazione fisica: la tracolla, infatti, mette in evidenza il seno e, se lunga oltre i fianchi, può “schiacciare” la silhouette, mentre la shopper – e più in generale le borse che si portano a spalla – può aiutare a riequilibrare le proporzioni di chi ha una forma del corpo a triangolo.

Se, invece, non avete paura di osare, quello che fa per voi potrebbe essere la borsa da mare: le sea bag hanno ormai abbandonato le spiagge e si vedono sempre più spesso sui marciapiedi al braccio di influencer e celebrities. In tessuto, in vimini, a cestino o all’uncinetto, sono l’accessorio perfetto per dare un tocco unico anche al più casual dei look estivi.

Zaini e marsupi: come unire comodità e stile?

Nella nostra testa “marsupio” evoca immagini di genitori anni ‘80 in tuta, bambini in gita con la scuola o mercatini. Allo stesso tempo, quando pensiamo a una borsa stilosa difficilmente ci viene in mente uno zaino. Eppure, non c’è niente di più lontano dalla realtà: da anni, ormai, zaini e marsupi sono tra gli accessori must have, soprattutto per chi vuole unire comodità e stile.

Il marsupio, come mostrano gli scatti delle influencer che li mostrano orgogliosamente, non è solo un comodissimo accessorio da viaggio, ma anche una dichiarazione di stile. Non è un caso che tantissimi brand, da Chiara Ferragni a Moschino passando per Valentino, abbiano inserito tra le loro proposte marsupi super trendy. Non dimenticate che a fare la differenza è anche il modo in cui lo indossate: non limitatevi alla vita, può essere portato anche sul fianco, sulla schiena, sulla spalla o sul petto.

Anche lo zaino da fedele compagno di scuola o di viaggio è diventato un accessorio immancabile. Se amate le borse comode e funzionali ma non volete rinunciare allo stile, un modello nero, magari in pelle, è un passepartout che può accompagnarvi dall’ufficio all’aereo, passando per l’aperitivo. Non sapete dire di no al colore o a un tocco estroso? Con gli zaini potete sbizzarrirvi, perché sono disponibili in tantissimi materiali. Un esempio? Perché non scegliere un modello in corda per l’estate?

articolo con contenuti promozionali