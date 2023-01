5 tendenze di borse che saranno ovunque in questa stagione!

Grandi, mini, con maniglie, senza, per le spalle, per le mani, per la tracolla: di quell’accessorio che tanto “accessorio” non è, ovvero la borsa, la moda ha fatto mille varianti e mille versioni, sempre in continuo rinnovamento, sempre pronte a stupirci (e servirci) dalle passerelle alle giornate in spiaggia, dagli aperitivi con le amiche alle serate più galanti.

Come la moda insegna, queste versioni sono regolate e influenzate dai trend, che stagione dopo stagione, indicano a chiunque voglia stare al passo con i tempi quale tendenza seguire.

Quali sono quindi le tendenze in fatto di borse che regneranno in questa stagione? Ne abbiamo individuate 5 per voi.

Hobo bags: dalla strada alla passerella, può una borsa sognare le stelle?

Questo particolarissimo modello di borsa, caratterizzato da una forma unica, deve il proprio nome a quei classici fagotti che nell’immaginario collettivo i vagabondi legavano al bastone. Dalla miseria delle strade, questo sacchetto improvvisato si è evoluto fino a conquistare il cuore dell’alta moda, che ora ne ha fatto una versione super elegante, molto diversa dalle origini e adatta anche alle serate più raffinate.

Un ottimo esempio di questo tipo sono le borse Guess, tra le quali spiccano molti modelli di hobo bags, spesso impreziositi da inserti dorati o stampe con il logo del brand.

Nei nostri guardaroba non possono quindi mancare queste bags, sia nella versione con manici maxi chain, sia nelle versioni mini e pochette. Quest’ultime possono dare quel tocco in più ad outfit monocromatici, mentre i modelli più grandi vi stupiranno per la loro praticità e versatilità.

Via libera anche a stampe animalier o motivi cocco, ma anche una classicissima vernice lucida è sempre molto apprezzata.

Colore, colore e ancora colore, meglio se fluo: può una borsa evidenziare il tuo stile?

Non si può dire certo che queste borse passino inosservate. Brillano in passerella e vi faranno brillare anche su qualsiasi strada, stanza o locale in cui vi troverete. Il 2023 chiama a gran voce l’uso di toni iper colorati e super fluorescenti. Al bando la sobrietà: c’è bisogno di colore nel mondo e questo è un ottimo modo per regalarne un po’.

Giallo evidenziatore, arancione segnaletico, verde acceso, blu elettrico, fucsia… Non ci sono davvero limiti, se non la propria indole, ma non bisogna pensare che siano toni troppo difficili da indossare, sia per questioni legate all’età ( “sono troppo vecchia per questo colore” è una frase che non si dovrebbe mai sentire o dire) sia perché convinte siano difficili da abbinare.

Un tono molto acceso è in grado, infatti, di ravvivare look altrimenti troppo monotoni e di dare quello sprint di energia e allegria, di cui a volte si ha davvero tanto bisogno.

Grande, più grande! Può una borsa contenere tutto il nostro mondo?

Forse non rappresentano la novità più sconvolgente della stagione, dato che abbiamo sempre fatto grande uso di borse ampie, ma proprio per questo le cosiddette shopping bags non potranno mai mancare, perché senza di loro saremmo del tutto perse.

Sono le nostre migliori amiche durante il giorno, sia al lavoro, sia durante le faccende quotidiane, ma seppure siano votate alla massima praticità, non c’è motivo per cui non debbano essere anche belle, eleganti e raffinate ( e quindi di far sentire anche noi in egual modo).

Tra le borse Guess, per esempio, potete trovare tote bag di diverse forme: da quelle a trapezio a quelle rettangolari. Potete poi farvi incantare dalle rifiniture trapuntate (ottime per finire questo inverno con stile) ma anche con stampe animalier.

Infine, i manici sostituiti da catene sono in grado di dare quel tocco un po’ più rock che non fa mai male.

Mini bags. Può una borsa contenere “fenomenali poteri cosmici in un ridotto spazio vitale”?

Quando il sole tramonta e ci si prepara per serate da non dimenticare, le borse si devono fare più piccole, fino a diventare mini. Dalla praticità delle shopping bags diurne, si passa quindi a formati mignon, che a dispetto delle dimensioni, proprio come il genio della lampada, hanno un grande potere: quello di conferirci un’eleganza senza tempo.

Anche per questa stagione, quindi, la tendenza non si è mai fatta così piccola.

Degne di nota sono le clutch Guess, rigidi piccoli scrigni impreziositi da pailettes e strass rose-gold, ma anche nella classica versione total black, oppure le mini bag a secchiello, che a dispetto del nome sono adatte anche per le cerimonie più ricercate.

W la similpelle: può una borsa migliorare il mondo?

Un trend destinato a non passare di moda con il cambio delle stagioni è la progressiva preferenza per la similpelle, in un’ottica sempre più ecologista e sostenibile.

Che il nostro pianeta stia attraversando una grande crisi è sotto gli occhi di tutti e sempre più persone, quindi, stanno cercando di fare scelte più consapevoli, il che coinvolge anche il mondo della moda.

La vera pelle animale è sempre stata molto utilizzata per la realizzazione di borse, ma è ormai palese che lo sfruttamento animale sia un peso per l’ambiente, da qui la necessità di trovare alternative.

Scegliere la similpelle è quindi un trend che sta prendendo sempre più piede, dato che è un’opzione da un lato più sostenibile e dall’altro in grado di fornirci allo stesso tempo quell’eleganza estetica tipica della pelle. Tra le borse Guess ne troverete di moltissimi modelli, uno più bello dell’altro.

Se vi state chiedendo quale sia la differenza tra similpelle ed ecopelle, sappiate che quest’ultimo termine si riferisce a pelle trattata in modo più ecologico, ma comunque pelle di origine animale; mentre la similpelle non ha nulla di animale, trattandosi di un prodotto industriale, costituito da una tela di cotone o fibra sintetica, rivestita da un film di materiale plastico.

