Borse metallizzate: la nuova tendenza per l’inverno 2023-2024

Le passerelle della moda hanno anticipato e decretato le tendenze in fatto di borse per l’inverno 2023/2024. Le grandi conferme sono le ormai iconiche Tote Bag e le praticissime maxi shopper, mentre le new entry di questa stagione sono la borsa a trapezio, le borse a mano, le clutch arrotondate e la pochette piatta.

Tante sono anche le proposte evergreen che tornano alla ribalta, come i modelli a bauletto, la borsa a secchiello e la classica tracolla a postina.

A catturare l’attenzione delle sfilate sono state però le borse a spalla metallizzate, perfette per impreziosire il look e candidate a diventare l’accessorio ideale per il periodo festivo.

In questo articolo suggeriremo alcuni outfit fashion per l’inverno 2023-2024 che giocano sull’abbinamento perfetto tra abito invernale e borsa metallizzata.

Quale borsa metallizzata scegliere per un look invernale di tendenza

Partiamo da un outfit elegante e molto particolare, ideale sia come business look per le giornate in ufficio che come passe-partout per momenti più speciali come cerimonie, serate importanti o aperitivi cool: stiamo parlando del look “mannish” formato da blazer-pantaloni dal taglio sartoriale e in un colore neutro, da completare con un cappotto lungo e scarpe con il tacco, per slanciare la figura ed esaltare al massimo la femminilità anche in un completo originariamente maschile. La borsa metallizzata perfetta per questo outfit è la new entry tra le borse a spalla Liu Jo, la nuova icon bag Liu Jo LaPuffy nella nuance metallizzata silver, in tinta con la tracolla a catena, che diventa l’accessorio perfetto per questo outfit androgino.

Passiamo a un outfit ideale per chi è alla ricerca di uno stile più bon ton: cardigan e pullover da abbinare a pantalone in pelle e stivali alti per una mise da sera originale e chic. A completare l’outfit, il cappotto in lana è la scelta più azzeccata. Anche in questo caso, è ideale l’abbinamento con una clutch metallizzata che regala luce e prestigio all’intero look, un vero gioiello che va a impreziosire ogni momento importante.

Concludiamo con l’ultimo outfit, decisamente più casual e da giorno, composto da felpa, jeans dritto e sneakers. Un look smart molto di tendenza da completare con cappotto oversize oppure un blazer in lana. Per questo outfit consigliamo l’abbinamento con una borsa a spalla metallizzata nera con tracolla a catena.

La tendenza moda delle borse metallizzate

La borsa metallizzata è il trend del momento: l’accessorio più chic da sfoggiare non solo durante le festività di Natale e Capodanno, ma anche per dare uno charme luminoso ai look di tutti i giorni e per illuminare gli outfit neutrali.

I colori che vanno per la maggiore sono argento e oro, ma ci sono anche varianti pastello più vivaci, che seguono i trend dei colori della stagione fredda e regalano agli outfit femminili un tocco shiny molto elegante.

Dalla pochette alla shoulder bag, dalla tracolla mini alla shopper capiente, le metallic bag sono presenti nelle collezioni di tutte le maison più importanti e stanno facendo letteralmente impazzire le appassionate di moda di tutto il mondo.

