Conosci The Outset? La linea skin-care di Scarlett Johansson

Si chiama The Outset ed è la linea di skin-care lanciata da Scarlett Johansson. L’attrice ha deciso di imbarcarsi in questa nuova avventura debuttando nel settore della cosmetica così come hanno fatto tante altre celebrities prima di lei.

Nonostante non sia affatto la prima linea di prodotti di bellezza firmata da star hollywoodiane, e nonostante si possa dire che il settore sia abbastanza saturo, The Outset è caratterizzata da alcune peculiarità e non rinuncia ad alcuni principi cardine, come la semplicità e le formulazioni cristalline.

Scarlett Johansson e The Outset

L’attrice in un’intervista rilasciata a Refinery 29 ha raccontato della sua routine di bellezza fatta di semplici passaggi e di come stia utilizzando ormai da circa 3 anni i prodotti di The Outset. Il brand nasce con la volontà di produrre formulazioni pulite, dermatologicamente testate, non comedogeniche e adatte anche alle pelli più sensibili.

Scarlett Johansson è – insieme a Kate Foster – la fondatrice del progetto. L’attrice ha unito il suo approccio essenziale alla cosmetica a quello di Kate, ex dirigente di moda che ha sposato appieno la filosofia del brand.

Un percorso che prima di vedere la luce ci ha messo ben 3 anni, in più il brand assicura di aver voluto fortemente rinunciare a siliconi, microplastiche, parabeni, ftalati e qualsiasi altro ingrediente dannoso per l’ambiente e per la pelle. Le loro sono formule “consapevolmente pulite” e sul loro sito raccontano di come abbiano eliminato dalla loro lista ben 2.700 ingredienti e principi attivi aggressivi per la pelle.

The Outset rappresenta un ritorno all’essenziale, alle basi della skin-care, per una pelle sana e una consapevolezza nel prendersi cura di sé, giorno dopo giorno.

I prodotti della linea The Outset

The Outset è una linea semplice, composta da pochi prodotti che coprono la totalità di una skin-care essenziale ma di tutto rispetto:

Detergente antiossidante micellare delicato: tutto parte da qui, un primo passo essenziale per resettare la pelle

tutto parte da qui, un primo passo essenziale per resettare la pelle Siero rassodante vegan al collagene: questo secondo passaggio fortifica la pelle e contiene le vitamine e il collagene utile per la rigenerazione della pelle

questo secondo passaggio fortifica la pelle e contiene le vitamine e il collagene utile per la rigenerazione della pelle Crema idratante da giorno allo Squalano: per ammorbidire e idratare la pelle, anche quella più secca e disidratata

per ammorbidire e idratare la pelle, anche quella più secca e disidratata Contorno occhi alla vitamina C: lisciante e ricca di vitamine per ridurre le rughe intorno agli occhi

lisciante e ricca di vitamine per ridurre le rughe intorno agli occhi Crema notte ricostituente alla Niacinamide: burrosa e ricca, ideale per ripristinare la pelle durante la notte.

Ogni prodotto della linea contiene il complesso Hyaluroset, un’alternativa botanica all’acido ialuronico, che fornisce idratazione e rimpolpa la pelle, combattendo le rughe.

Anche il packaging di The Outset fa la sua parte: flaconi in vetro ricaricabili, tappi composti dal 30% di plastica riciclata e cartone realizzato con carta completamente riciclabile.

Secondo il brand, la skincare routine si compone di tre passaggi fondamentali:

detersione con il detergente micellare preparazione della pelle con il siero al collagene Crema idratante (diurna o notturna) + contorno occhi alla vitamina C

La chiave di The Outset sta nella facilità di utilizzo e nella semplicità dei prodotti, proprio perché il loro credo, e quello della stessa Scarlett, è che la pelle contenga già tutto quello di cui ha bisogno e che per migliorarla e prendersi cura di lei sia sufficiente applicare il giusto, senza eccessi e nel pieno rispetto delle risorse naturali del pianeta.