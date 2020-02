Trucco Primavera-Estate 2020: le tendenze da seguire

Quali saranno le tendenze da seguire in fatto di trucco Primavera-Estate 2020? Quali saranno gli stili di make-up e i prodotti di bellezza più gettonati?

Come sempre le passerelle di Milano e Parigi e le indicazioni degli stilisti sono ottimi punti di partenza per avere qualche spunto sui prossimi trend: colori e finish di rossetti, nuance di ombretti, utilizzo di blush, eyeliner e tutto quanto rende al passo coi tempi il trucco Primavera-Estate 2020. Ecco le 5 tendenze make-up da tenere d’occhio.

1. Trucco Primavera-Estate 2020: incarnato super glow

L’effetto bonne mine non passa mai di moda: carnagione luminosa, grazie a primer e fondotinta e a una corretta e costante beauty routine, e tanto blush sono il diktat dalle parti di Chanel. La nuance da usare sugli zigomi e sulle guance? La stessa usata per le labbra. Trucco occhi delicato, giocato sui toni del nude e sopracciglia ben delineate completano un look fresco e naturale.

2. Rossetto scuro per il make-up della Primavera-Estate 2020

Ricordate il color mattone sulle labbra così cool negli anni Novanta? Da Max Mara ha dominato il beauty look. Il rossetto è mat e applicato con grande precisione, disegnando il contorno labbra con una matita ton sur ton. Ombretto pastello, celeste chiarissimo, passato su tutta la palpebra e contouring completano il make-up.

3. Tendenze make-up: smokey eyes

Difficile che lo smokey eyes passi di moda, compreso il reverse smokey eyes che sfuma l’ombretto anche sulla rima inferiore dell’occhio: enfatizza lo sguardo e, con un po’ di pratica, è di sicuro effetto. Da Fendi è illuminato da un tocco di ombretto chiaro e luminescente nella parte interna dell’occhio. A completare, rossetto nude e terra per il contouring.

4. Primavera-Estate 2020: eyeliner in primo piano

Incarnato naturale e labbra super gloss accompagnano il make-up visto sulla passerella Dior dove a stare sotto i riflettori è una linea sottile e allungatissima di eyeliner, accompagnata dalla matita nera all’interno dell’occhio. Solo un passata di mascara e niente blush, per un trucco facile da copiare anche a casa.

5. Ombretto neon per la Primavera-Estate 2020

Ideale per un party o per un’occasione speciale il trucco che ha dominato il fashion show Versace: ombretto arancione neon passato sulla palpebra mobile come fosse un tratto di evidenziatore e contorno dell’occhio sottolineato da ombretto chiaro e madreperlaceo. Immancabile eyeliner, ma applicato sottile, e generoso mascara. Sulle labbra rossetto color carne in finish creamy.