Rossetto color carne: a chi sta bene

Tornato da qualche anno in auge, il rossetto color carne è l’ideale se si vuole creare un make-up elegante e luminoso. Il nude è una nuance che sta bene a tutte, ma va scelta nella sfumatura giusta a seconda di colori e incarnato.

La scelta del rossetto color carne varia non solo a seconda del colore di base della labbra di ciascuno, ma anche in base all’effetto che si desidera ottenere. Infatti, per un effetto più naturale è possibile scegliere prodotti la cui tonalità di avvicina il più possibile a quello del proprio incarnato; al contrario per intensificare lo sguardo è possibile scegliere toni più caldi.

A differenza del rosso, il nude, se applicato bene, valorizza tutte, tranne le donne mature: se la bordatura delle labbra non è più ben delineata e il viso non più luminosissimo non è la soluzione migliore. Meglio, infatti, un rosso con una bordatura bene definita. Quale tonalità di rossetto color carne scelgono le star? Scopriamolo rubando qualche idea dai loro make-up.

Rossetto color carne per una bionda

Colori castani: il color carne sulle labbra

Rossetto nude per le rosse

More e rossetto color carne