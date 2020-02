Reverse smokey eyes: come realizzarlo?

Se siete alla ricerca di un make-up nuovo, diverso, per stupire ma anche per allargare gli occhi, il reverse smokey eyes è quello che fa per voi: ecco come realizzarlo in pochi semplici passaggi che vi regaleranno uno sguardo magnetico.

Cos’è il reverse smokey eyes? Il suo nome ci dà un indizio: si tratta, infatti, di uno smokey eyes che però sfuma l’ombretto sotto la palpebra e non sopra. Un’idea originale, che ha il grande vantaggio di allargare l’occhio. Inoltre, anche chi ha la palpebra cadente, e con il classico smokey non ottiene l’effetto desiderato, può realizzare il reverse con successo.

Non c’è limite, naturalmente, nella scelta dei colori: il nero, il verde e il blu, i colori di ombretti di tendenza per il 2020. Sceglieteli in base agli occhi e puntate su questo trucco inaspettato e misterioso per una serata speciale o un aperitivo con le amiche.

Ecco come realizzare un brillante reverse smokey eyes in 6 facili step.

Reverse smokey eyes in 6 step