È paladina della body positivity e in quanto donna, afroamericana e sovrappeso rispetto alla norma, si impegna socialmente, anche su Instagram, per sconfiggere pregiudizi, grassofobia e tutta la serie di discriminazioni che la riguardano in prima persona (razzismo, sessismo). Lizzo condivide infatti spesso messaggi a favore dell’inclusività e della accettazione di se stessi, ma ogni tanto può sbagliare anche lei.

La cantante è stata infatti molto criticata, perché il suo ultimo singolo Grrrls conteneva una parola che stona molto con il politically correct. All’interno del brano, Lizzo pronunciava il termine “spaz“, gergo statunitense per “spastico“. Dopo che le è stato fatto notare, Lizzo ha deciso di rimediare al suo sbaglio.

In un post sui social ha chiarito le motivazioni che l’hanno portata a utilizzare quel termine offensivo, affermando di non aver mai avuto l’intenzione volontaria di ferire qualcuno.

“Non ho mai voluto promuoverlo [il linguaggio discriminatorio, ndr] sono una donna nera e grassa in America. Sono stata presa di mira molte volte da persone che utilizzavano un linguaggio discriminatorio contro di me. Quindi comprendo il grande potere delle parole (se utilizzate intenzionalmente o come nel mio caso involontariamente)“.

La differenza fra Lizzo e tante altre persone è sostanzialmente una: dopo essere venuta a conoscenza del suo errore, la cantante ha voluto immediatamente modificare il testo. “Sono orgogliosa e fiera di aver modificato il testo di ‘Grrrls’, perché voglio fare parte di questo cambiamento”, ha infatti concluso l’artista.