Uomini e Donne, Matteo Ranieri ha scelto Valeria Cardone

Matteo Ranieri, tronista di Uomini e Donne, è pronto per fare la sua scelta. Dopo un lungo percorso, che l’ha portato alla scelta finale tra Valeria Cardone e Federica Aversano, il 29enne di Recco (in Liguria) si è presentato in studio per il momento più importante: comunicare alle due ragazze con chi, tra le due, vuole avere una storia d’amore anche lontano dalle telecamere. La sua scelta è Valeria Cardone.

Nella puntata di Uomini e Donne in onda il 31 marzo su Canale 5, Ranieri ha incontrato le due corteggiatrici per parlare con loro faccia a faccia. Prima è toccato a Federica Aversano, che ha ricevuto la notizia che aveva sperato di non sentire: Matteo non ha scelto lei. “Ti reputi una persona empatica, sensibile, tutte e due le volte che sono stata seduta qui e mi è venuto da piangere, non ti sei neanche alzato. Sei stato una delusione, rispetto a quello che pensavo che fossi. Ti auguro di crescere un po’“, è stata la replica, a dir poco piccata, della ragazza.

Poi, finalmente, è stato il turno di Valeria: il tronista aveva già fatto la sua scelta, diverso tempo prima di registrare la puntata, e non vedeva l’ora di comunicarlo alla ragazza per cui ha perso la testa:

“Mi ero preparato un discorso ma non ce la faccio, non me lo ricordo. Tu sei stata l’ultima ragazza a scendere per me, me lo ricordo perché avevo chiamato e non volevo continuare, sono abituato a vedere tutto nero. Quando sono sceso dalle scale della redazione e ti ho vista, dal vivo, mi sono dato un pizziccotto, e mi sono detto “vabbè, vediamo cosa mi dice”. Quello che mi hai detto e come, mi ha trapassato e mi è arrivato subito. Non era scontato che una persona arrivasse nel mio percorso disastroso, è sempre stata una escalation di momenti belli. Mi ricordo dopo il primo bacio, arrivato a casa, mi hai ricordato proprio i 16 anni sul letto lì a sorridere, il giorno dopo ho iniziato un libro, un nuovo libro “L’insostenibile leggerezza dell’essere”. Dietro c’è questa prefazione di Citati che dice che chi è pesante non può fare a meno di innamorarsi perdutamente di chi è leggero. Il giorno dopo quando abbiamo fatto la nostra ultima esterna, io sono andato a casa, mi sono detto devo capire come mi sento, perché quel bacio mi ha dato tanto. Quello che ho capito è che non sarei più riuscito a trovare un’altra ragazza e che la mia scelta se lo vuoi sei tu”.

Con queste parole, Matteo Ranieri ha messo definitivamente fine al suo percorso a Uomini e Donne ed è riuscito finalmente a trovare quello che secondo lui è il vero amore. Ci aveva già provato una volta, in veste di corteggiatore di Sophie Codegoni; è stata la sua scelta, ma loro relazione è durata ben poco. Ora non resta che vedere come andrà la storia d’amore tra lui e Valeria Cardone al di fuori dal programma.