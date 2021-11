Uomini e Donne ha un nuovo tronista. Dopo la scelta di Matteo Fioravanti, ricaduta su Noemi, Maria De Filippi ha scelto un nuovo protagonista per il dating show di Canale 5. Si tratta di Matteo Ranieri, volto noto del programma: ha infatti già partecipato in veste di corteggiatore di Sophie Codegoni.

Matteo ha 29 anni ed è originario di Recco, in provincia di Genova. È un lottatore professionista: pratica luta livre e grappling, due discipline che fanno parte delle arti marziali. Lo sport è sempre stata la sua grande passione, insieme a quella dei tatuaggi, che ricoprono quasi interamente il suo corpo. Dietro al suo aspetto da bad guy, però, si nasconde un ragazzo timido e molto legato alla famiglia, soprattutto alla sorella.

Maria De Filippi lo ha invitato a Uomini e Donne senza però svelargli il vero motivo per cui si trovava in studio. Dopo avergli mostrato un video in cui era racchiusa la sua precedente esperienza nel programma, ecco la proposta: “Vuoi essere il nuovo tronista?“. In un primo momento Matteo è rimasto stupito dalla richiesta della conduttrice: “Vi ringrazio tutti. Non so se riuscirei a farlo sinceramente. Non vorrei far fare brutte figure al programma”, ha detto. Maria, però, è riuscita a convincerlo ad accettare, anche grazie all’aiuto di Gianni Sperti. “Ho sempre sperato di vederti sul trono da quando ho saputo che eri tornato single. Sei un ragazzo speciale e non farai fare brutta figura al programma”, lo ha infatti rassicurato l’opinionista.

I fan di Uomini e Donne ricorderanno il suo percorso come corteggiatore. Nel febbraio del 2021 è stato protagonista del trono di Sophie Codegoni, che attualmente è concorrente del Grande Fratello Vip. La ragazza aveva deciso di uscire dal programma proprio insieme a Matteo. La loro relazione, però, è durata soltanto poche settimane. In più, pare che sia finita in modo brusco: stando a quanto la modella ha raccontato all’interno ella casa del GF, Ranieri l’avrebbe lasciata di punto in bianco, senza una reale motivazione.