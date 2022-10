10 must have beauty della collezione Zara per l'autunno/inverno 2022-2023

Da quando è uscita, la collezione beauty di Zara è diventata un must have, così come lo sono alcuni dei prodotti lanciati per la nuova stazione autunno/inverno 2022-2023. La collezione make up contiene splendidi accessori da provare assolutamente, dai lip gloss ai rossetti, dagli smalti agli accessori per le nail art più decorative e romantiche che mai, passando per la nuova collezione di pennelli per il trucco. Vediamo insieme 10 prodotti Zara Beauty da provare assolutamente nella prossima stagione.

Nourishing Jelly Lip Oil

Disponibile in tre diverse nuance, si tratta di un olio per le labbra che scivola sulla pelle in modo confortevole e uniforme. È formulato con ingredienti idratanti e ammorbidenti. Per una maggiore resa, il brand consiglia di effettuare una leggera esfoliazione sulle labbra prima dell’applicazione. Il risultato sarà ancora più “jelly”.

Hydro Glow Tinted Moisturizer

È una crema idratante colorata che conferisce una leggera copertura, con una tonalità estremamente delicata. La texture è cremosa e nasconde le imperfezioni, donando un incarnato naturale e luminoso. Disponibile in 18 nuance diverse tra le quali trovare la più adatta alla propria pelle, in base a tono e sottotono.

Luminous Creamy Concealer

Disponibile in ben 36 nuance diverse, è un correttore con coprenza media e modulabile. Il finish è satinato. Si adatta perfettamente al fondotinta e alla crema colorata del brand, in modo da completare il make up.

Palette di Ombretti

Si tratta di una palette che contiene sei ombretti con finish setoso. Si possono sfumare e mixare tra loro, grazie all’iper pigmentazione che li caratterizza. Ogni palette contiene ombretti in tre diverse finiture: metallizzato, opaco e glitter. La palette è disponibile in 5 varianti:

Earthy Warm, che contiene ombretti neutri ispirati ai colori della natura

Reign Of Green, con ombretti di diverse tonalità di verde

Till Dawn, elettrici e perfetti per il buio della notte

Nostalgia Blues, dal gusto decisamente retrò

Clash Out, con colori eclettici che non passano inosservati grazie alle loro vivide tonalità.

Duo di ombretti

Per chi cerca un make up occhi di impatto, Zara Beauty ha preparato i duo di ombretti, disponibili in 8 nuance, dove gli ombretti sono già abbinati per risultati perfetti. La texture è setosa e possono essere sfumati. I pigmenti sono durevoli e regalano anch’essi diverse finiture: opaco, glitter oppure metallizzato.

Cosmic Mascara

È un mascara definito “multifunzione”, che regala volume, alza, allunga e separa con precisione le ciglia. La sua formula è costituita per l’84% da ingredienti di origine naturale.

Nuova collezione di pennelli

Zara Beauty ha preparato anche una nuova collezione di pennelli per truccare il viso e comprende accessori per viso, occhi e labbra.

Eye Color Stick

Questo prodotto rappresenta un tre in uno assolutamente da provare: si tratta di ombretto, kajal e eyeliner, tutto in un unico prodotto. Uno stick decisamente versatile per truccare gli occhi facilmente e in una sola passata. È disponibile in nero ma anche in altre 7 nuance, tutte coloratissime.

Palette multiuso

Questa palette multiuso contiene tutte le polveri necessarie per truccare viso e occhi. all’interno ci sono 6 ombretti con finish perlato, opaco o glitter, oltre a blush, bronzer e illuminante.

Set Manifesto Color Stick

Questo set contiene tre Manifesto, ovvero tre stick in crema formulati con acido ialuronico. Si possono usare su labbra, guance e persino corpo, per un’idratazione immediata. Inoltre è un prodotto oftalmologicamente testato.