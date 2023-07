3 palette trucco ispirate agli Holidays Colors dell'estate 2023

In questa estate del 2023, il make-up si rivela come l’accessorio estivo più versatile e personalizzabile, offrendo la possibilità di esprimere la propria creatività attraverso colori e sfumature. Dopo diverse stagioni che hanno incoraggiato l’uso libero del trucco e dei colori, questa estate continua a ispirarsi ai toni tipici dei paesaggi estivi e al caldo e accogliente colore del caffè latte. Queste fonti di ispirazione sono la base per creare trucchi unici e adattabili alle diverse occasioni estive.

Le palette ispirate agli Holidays Colors da provare

Le palette dell’estate 2023 sono caratterizzate da una varietà di colori che richiamano i paesaggi estivi più suggestivi. Dall’azzurro al turchese, dal verde al giallo, dal bianco al beige, questi colori sono i protagonisti del make-up di questa stagione. Le palette disponibili in commercio offrono una vasta gamma di tonalità, permettendo di creare look che spaziano dai più naturali ai più audaci.

I colori dell’estate 2023 sono vibranti e audaci, evocano il caldo tramonto con le sfumature arancioni e fucsia, il brillante giallo del sole e la freschezza del verde delle palme e delle colline. Il turchese intenso del mare si mescola armoniosamente con il bianco candido e il beige delicato della sabbia. Questa palette di colori rappresenta l’essenza delle vacanze estive, sia nella loro veste più dolce e pastello che in quella più vivace e intensa. Queste tonalità sono facili da abbinare agli outfit, sia creando un look armonico con tonalità simili, sia creando contrasti accattivanti.

Come scegliere la palette giusta?

Ma come usare tutti questi colori? La regola principale per ottenere un trucco colorato di successo è scegliere tonalità che si adattino al proprio sottotono di pelle.

Se il sottotono è freddo, si possono prediligere tonalità fredde,

mentre se è caldo, si possono optare per tonalità più calde.

Tuttavia, in generale, i colori estivi si adattano bene a tutti i tipi di pelle e ai diversi gradi di abbronzatura. Nonostante possa sembrare un’impresa ardua, i colori vivaci e pastello si adattano sorprendentemente bene a molte persone. In particolare: quanto più la pelle è scura, tanto più i colori chiari e pastello diventano radiosi e risaltano sul viso, creando effetti davvero affascinanti. Sperimentare con queste tonalità può portare a risultati interessanti e sorprendenti, permettendo a ognuno di esprimere la propria personalità attraverso il trucco estivo.

Oltre ai colori più vivaci ispirati ai paesaggi marini ed estivi, una novità di questa stagione sono le nuance aranciate, ramate e bronzo, molto calde, che si sono rivelate le più adatte ad esaltare l’abbronzatura. Su Instagram, il trucco in queste tonalità ha fatto impazzire i social con l’hashtag Latte make-up, che prende il nome dal caffè latte, uno dei colori predominanti di questa tendenza.

Durante l’estate, i toni caldi del caramello rappresentano una scelta ideale poiché si adattano magnificamente alle pelli abbronzate, soprattutto a quelle con un sottotono neutro o caldo. Questi toni caramello conferiscono una sfumatura dorata che si accentua ulteriormente con l’abbronzatura, regalando un aspetto luminoso e radioso. Sperimentare con questi toni caldi può valorizzare al meglio la bellezza estiva e donare un tocco di eleganza.

Questa estate, le palette trucco ispirate agli Holiday Colors dell’estate 2023 offrono infinite possibilità di espressione creativa. Che tu preferisca i colori vivaci dei paesaggi estivi o l’eleganza del caffè latte, troverai sicuramente una palette che soddisfi le tue esigenze. Sbizzarrisciti con i colori e crea look unici e sorprendenti, abbinando il trucco all’outfit estivo e giocando con le sfumature che ti ispirano di più. L’estate è la stagione perfetta per osare e divertirsi con il make-up, esprimendo la propria personalità attraverso i colori della bellezza estiva.