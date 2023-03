3 prodotti per preparare la pelle del viso alla primavera 2023

Con l’arrivo della primavera, la nostra pelle si prepara a fare i conti con il cambiamento di stagione e le conseguenze dell’inverno trascorso. È importante capire quali sono le esigenze della pelle durante questo periodo e quali prodotti possono aiutare a prepararla al meglio per affrontare la nuova stagione.

La primavera è infatti una stagione in cui la nostra pelle ha bisogno di particolare attenzione. Dopo i mesi invernali, è importante ripristinare l’equilibrio della pelle, idratarla e proteggerla dai raggi UV. Utilizzando i prodotti giusti, possiamo preparare la nostra pelle per affrontare la nuova stagione con una pelle luminosa e sana.

Primavera 2023, come ripristinare l’equilibrio della pelle

Dopo i mesi invernali, la nostra pelle può apparire spenta e disidratata. Le temperature rigide, l’aria secca e i venti gelidi l’hanno messo a dura prova, rendendola secca e irritata. Per ripristinare l’equilibrio della pelle, è importante iniziare con una detersione accurata. Dopo di che, è possibile utilizzare un tonico lenitivo che aiuti a ridurre l’infiammazione e a riequilibrare la pelle. Un esempio di prodotto per questo tipo di cura della pelle è un tonico all’acido glicolico, che esfolia, idrata e lenisce la pelle.

Quello di The Ordinary è una soluzione tonificante con il 7% di acido glicolico e offre un’esfoliazione superficiale, per illuminare e levigare la texture cutanea e migliorare la chiarezza nel tempo, proprio in vista della primavera. Il brand consiglia di non usarlo più di una volta al giorno. Per applicarlo, basta scorrere sulla pelle usando un dischetto di cotone.

Idratare la pelle in vista della primavera

La primavera è una stagione in cui la pelle tende a essere meno secca rispetto all’inverno, ma è comunque importante idratarla. Con l’aumento delle temperature e dell’umidità, la pelle tende a produrre più sebo, ma questo non significa che debba essere trascurata.

Per idratare la pelle in modo efficace, è possibile utilizzare una crema idratante leggera che non ostruisca i pori. È inoltre importante scegliere una crema che contenga ingredienti come la vitamina E, l’olio di jojoba o il burro di karité, che aiutano a mantenere la pelle idratata e luminosa. L’Erbolario ha dedicato una serie di prodotti proprio proprio al burro di karité, formulando una crema viso ricca e perfetta per preparare la pelle a vivere ancora queste ultime fasi dell’inverno per poi passare alle primavera.

Proteggere la pelle dai raggi UV

Con l’aumento delle temperature e l’aumento dell’esposizione al sole, la protezione solare diventa un passaggio fondamentale nella cura della pelle. Anche se il sole non è ancora forte come in estate, i raggi UV possono comunque causare danni alla pelle e accelerare il processo di invecchiamento. Per proteggere la pelle, è importante utilizzare una crema solare con un alto SPF, almeno 30. Inoltre, è possibile scegliere una crema solare che contenga ingredienti antiossidanti come la vitamina C, che aiuta a proteggere la pelle dai danni dei radicali liberi.

La protezione solare di La Roche Posay Anthelios UVMune 400 offre una protezione completa contro raggi UVB e UVA, è adatta a tutti i tipi di pelle (compresa quella allergica ai raggi solari). Inoltre, la nuova formula è più rispettosa della vita marina.