4 rimedi all'iperpigmentazione della pelle di viso e corpo

Quando si parla di pelle e bellezza, con il termine iperpigmentazione si indica un inestetismo che causa la comparsa di macchie scure sparse, dovute a una produzione in eccesso da parte dell’organismo di melanina.

Le zone in cui compaiono queste macchie sono principalmente il viso, le mani e altre zone del corpo frequentemente esposte al sole.

Esistono diversi tipi di iperpigmentazione:

quella focale, che indica le macchie concentrate in aree circoscritte del corpo, da non confondere con lentiggini ed efelidi locale, come ad esempio il melasma o il cloasma gravidico quella generale, in cui le macchie ricoprono tutto il corpo.

Iperpigmentazione viso e corpo, quali sono le cause?

Prima di capire come combattere questo problema, vanno individuate le cause che scatenano l’iperpigmentazione della pelle. Alla base c’è sicuramente l’età e l’invecchiamento cutaneo, una condizione sostanzialmente irreversibile. Successivamente l’esposizione solare gioca un ruolo chiave nella produzione della melanina. Infine ci possono essere altri problemi soggettivi, come scompensi ormonali o patologie.

Iperpigmentazione, i rimedi per combattere le macchie su viso e corpo

A livello estetico, i rimedi per provare a sconfiggere le macchie scure della pelle possono essere divisi in due grandi categorie. Ci sono quelli professionali che possono essere effettuati solo da specialisti e in centri medici, e quelli fai da te, da poter provare a casa.

Iperpigmentazione, prima dei rimedi c’è la prevenzione

Fatte le dovute premesse, un capitolo a parte però andrebbe dedicato alla prevenzione: non si tratta di un vero e proprio rimedio ma di un punto da cui partire, imprescindibile, per prendersi cura della pelle. La protezione solare, ad esempio, andrebbe usata tutto l’anno, proprio per evitare la comparsa di macchie. Il sole, nonostante sia meno intenso, può causare danni anche d’inverno e non solo d’estate.

Inoltre, evitare fumo e alcol e adottare uno stile di vita sano, facendo sport e mangiando frutta e verdura a sufficienza, giova sicuramente anche alla pelle. Un viso luminoso e senza imperfezioni è anche il risultato di un organismo che funziona bene.

Rimedi professionali per combattere l’iperpigmentazione

Quando si tratta di trattamenti medici, le alternative per combattere l’iperpigmentazione sono:

Peeling chimici da effettuare in centri professionali, attraverso i quali vengono impiegate soluzioni acide sulla pelle, che agiscono per rimuovere le macchie più superficiali. Laser: si tratta di un altro tipo di trattamento professionale, che colpisce localmente le macchie scure per rimuoverle definitivamente.

Spetta al medico o al professionista individuare il trattamento più adatto.

Rimedi da provare a casa per attenuare l’iperpigmentazione su viso e corpo

Se l’entità del disturbo lo permette, esistono dei rimedi da poter mettere in atto anche a casa:

Creme specifiche schiarenti

Da applicare con costanza e che contengono nella loro formula sostanze come:

Idrochinone , che rallenta la produzione di melanina

, che rallenta la produzione di melanina B-resorcinolo , che inibisce la produzione di melanina

, che inibisce la produzione di melanina Vitamina C , che oltre alle numerose proprietà benefiche vanta anche quella di essere un ottimo schiarente

, che oltre alle numerose proprietà benefiche vanta anche quella di essere un ottimo schiarente Acido azelaico, battericida naturale, efficace anche contro l’acne

Impacchi e soluzioni naturali

Ci sono infatti sostanze vegetali con proprietà disinfiammanti e schiarenti, tra queste ci sono:

Bicarbonato di sodio , che funge da attivatore e ottimo schiarente sulle macchie

, che funge da attivatore e ottimo schiarente sulle macchie Aloe vera , il gel puro ha proprietà schiarenti

, il gel puro ha proprietà schiarenti Amido di mais, spesso usato proprio come maschera schiarente

In conclusione, va ricordato di procedere con ordine: prima infatti va identificata la causa dell’iperpigmentazione, rivolgendosi quando necessario a professionisti e medici. Solo successivamente si può scegliere il trattamento più consono, professionale o casalingo, per agire – in sicurezza – sulla pelle e sulle macchie.