Crema solare viso, le migliori su Amazon

Massima protezione ai raggi UVA/UVB e un’abbronzatura luminosa, naturale e duratura: sono queste le caratteristiche richieste a una buona crema solare viso. In commercio ne esistono capaci di soddisfare le esigenze più disparate, da comprare non solo in profumeria e in farmacia, ma anche online, grazie ad Amazon. I filtri antisolari costituiscono una valida protezione dai danni del sole, come rughe e macchie solari, e aiutano ad avere un’abbronzatura omogenea senza conseguenze. Sono creme a base di sostanze che limitano gli effetti negativi a base di ossido di zinco ed altre sostanze in grado di proteggere dai raggi UVA e UVB.

Il fattore di protezione solare (SPF) va scelto in base al proprio fototipo: tra la protezione bassa e media e quella alta. Esistono in commercio anche creme solari viso con protezione 100 per chi è alla ricerca di una crema solare viso protezione totale.

Formulate con princìpi attivi capaci di venire incontro alle necessità delle pelli sensibili, come a quelle più delicate, ne sono state create alcune ideali per pelli mature, per combattere i segni dell’invecchiamento. Per preparare la pelle all’abbronzatura, una pelle già avanti con l’età dovrebbe infatti scegliere una crema solare viso nutriente (magari con acido ialuronico) e non dimenticare mai di applicare il prodotto anche sul décolleté. E se compaiono macchie solari, è bene far seguire una protezione totale a una crema nutriente antiossidante. Lo schermo totale sarebbe raccomandato anche per le carnagioni molto chiare, a cui è consigliato anche uno stick per il contorno occhi e le labbra e una crema doposole antiossidante.

Da tempo, l’utilizzo della crema solare viso è consigliato tutti i giorni, non solo quando ci si espone al sole al mare o in piscina, ma anche come parte integrante della beauty routine, sotto l’abituale make-up quando in città si trascorre molto tempo all’aria aperta.

Crema solare viso Amazon

Crema abbronzante viso Protezione 50 + protegge la pelle grazie ai filtri fotostabili solari UVA/UVB avanzati e migliora l’abbronzatura. Dermatologicamente testata: grazie alla formula Total Tanning System, un complesso naturale del TTS, il processo di abbronzatura è rapido, intensivo e prolungato. Gli speciali antiossidanti contenuti nella formulazione contrastano la formazione di rughe e la sua funzione idratante dona un effetto di sollievo alla vostra cute.

Specifico per la pelle del viso, con Protezione 15+ questo solare si avvale di una formula di assoluta avanguardia che assicura una splendida abbronzatura e nello stesso tempo costituisce un vero e proprio trattamento anti-età per i tessuti cutanei. Si avvale della sinergia di un esclusivo mix di sostanze rigeneranti e antirughe, che compensa infatti pienamente gli stress causati dall’esposizione a sole, vento, salsedine, donando alla pelle vitalità e compattezza. Inoltre, il sorbitolo e gli oli di calendula e nocciolo svolgono una mirata azione idratante, nutriente ed elasticizzante.

Fornisce una protezione UVA e UVB ad ampio spettro. Dermatologicamente testato, grazie alle proteine naturali della seta regala alla pelle un’idratazione profonda fino a 12 ore, con una sensazione di leggerezza e morbidezza. È così leggera da poter essere applicata sotto il trucco. La lozione Hawaiian Tropic Silk Hydration Air Soft Face Sun Protection è disponibile solo con protezione SPF 30.

Crema solare dalla texture morbida e confortevole, non untuosa, è ideale per il viso. Formulata per una tripla fotoprotezione: difesa contro i danni a breve termine, garantita dal sistema filtrante UVA-UVB; difesa contro i radicali liberi generati dai raggi IR e difesa dai danni biologici a lungo termine, grazie all’esclusivo “PRO-REPAIR Complex” che rafforza i meccanismi naturali di protezione e riparazione del DNA. Protezione 50+

La protezione solare SPF 50 Eclat è una formula esclusiva studiata per proteggere la pelle sensibile dai dannosi raggi UVA e UVB mentre idrata e nutre le cellule con ingredienti naturali. I chetoni naturali sotto forma di ossibenzone forniscono una protezione pura al 100% mentre lo squalene organico apporta idratazione leggera e lenitiva. La sophora naturale e la menta cinese creano una piacevole sensazione rinfrescante anche nelle giornate più soleggiate. Per un ulteriore sollievo, la liquirizia cinese organica previene irritazioni e fastidi dal calore. La protezione solare ai minerali Eclat offre anche una combinazione di potenti antiossidanti sotto forma di zucchetto naturale di Baikal che ringiovanisce le cellule mentre i chetoni le difendono dai raggi nocivi.