Cos'è il face taping, tutto sul cerotto antirughe

Fino ad oggi i cerotti più comuni di cui avevamo sentito parlare, a parte quelli per medicare le ferite, erano quelli alla nicotina per smettere di fumare. Oggi invece arrivano i face taping, ovvero dei cerotti che rappresentano una vera e propria tecnica facciale per combattere le rughe.

Con la definizione face taping si indica un trattamento estetico ritenuto non invasivo, che consiste in un cerotto elastico da applicare sul viso. La sua origine è da attribuire alla Russia, nazione da cui poi è partita la sua diffusione arrivando fino alla Corea del Sud. Oggi il face taping sta arrivando in Europa e, chiaramente, anche in Italia.

Il face taping deriva per sua natura dal kinesio taping, ovvero i cerotti colorati con funzioni riabilitative e terapeutiche usate nella medicina sportiva e nell’ortopedia.

Come funziona il face taping

A differenza di quello che si potrebbe pensare, questi cerotti speciali non contengono al loro interno nessun siero o preparato anti age, la loro funzione è meccanica: il face tapping agisce grazie a un’azione di pompaggio elastico che stimola il sistema sanguigno e quello linfatico, attenuando borse sotto gli occhi, rughe e segni d’espressione.

Non esistono cerotti di misure universali creati per questo scopo ma vengono ritagliati dal nastro kinesiologico per l’occasione, a seconda della zona del viso o del collo su cui devono essere applicati, per un perfetto fitting sul viso da trattare.

Una volta applicati correttamente, i cerotti compiono un micro massaggio sulle zone interessate maggiormente dalla comparsa delle rughe, riattivando i muscoli e la stimolazione delle cellule.

Per effettuare il face taping quindi abbiamo bisogno del nastro kinesiologico, che si può acquistare in farmacia, parafarmacia o nei negozi sportivi ben forniti. L’importante è che il nastro sia dermatologicamente testato e anallergico visto che va applicato sul viso, in questo modo sarà adatto anche alle pelli più sensibili senza correre rischi.

Come effettuare il face taping

Sebbene sarebbe meglio affidarsi alle mani di professionisti, è possibile provare il face taping anche a casa dopo essersi procurati dei nastri kinesiologi di qualità.

Gli esperti consigliano di effettuare il trattamento la sera prima di andare a dormire, oppure di tenere in posa i cerotti mentre si dorme fino a un massimo di 10 ore.

Si può procedere in questo modo:

detergete e asciugate il viso;

procedete con la consueta skincare routine;

applicate i face taping sul viso.

Dove applicare i cerotti

Le zone del viso più gettonate per il face taping sono:

la fascia che va dall’estremità del naso fino all’orecchio, percorrendo la mascella;

le tempie;

la fronte, ovvero la zona che va dalle sopracciglia fin sopra, verso l’attaccatura dei capelli.

Face taping, cosa acquistare

Anche se abbiamo appena visto come il face taping originale si faccia con il nastro kinesiologico applicato da professionisti, in commercio cominciano ad apparire le prime alternative per provare a effettuare lo stesso trattamento a casa in autonomia, vediamo quindi le versioni di cerotti anti age attualmente acquistabili.

Peace Out Wrinkles

Cerotti anti age contenenti acido ialuronico, retinolo e vitamina C per levigare l’aspetto. Ideali per zampe di gallina e rughe d’espressione.

Disponibili da Sephora a 27,90 euro Acquista ora

Kiehl’s Line-Minimizing Targeted Triangle Patch

Patch triangolari da applicare sul viso per un’azione mirata su rughe e linee d’espressione.

Disponibili da Douglas a 7 euro Acquista ora

Wonder Stickers Hollywood Cerottini viso notte anti-età

Cerottini monouso studiati per attenuare le rughe del contorno occhi, del contorno labbra e distendere i segni d’espressione della fronte. Aiutano a riempire e distendere le rughe agendo sulla pelle, per un effetto lifting immediato. Da applicare la notte prima di andare a dormire.

Disponibili su AmicaFarmacia a 26 euro Acquista ora

Leukotape K Cinta Kinesiologica

Per i puristi invece ecco il classico nastro kinesiologico, da ritagliare su misura. Rocchetto da 5 metri.

Disponibile su AmicaFarmacia a 12,30 euro Acquista ora