Come combattere le rughe con gli antiossidanti (naturali e non)

Tra le più grandi battaglie combattute attraverso la cosmesi c’è quella contro l’invecchiamento cutaneo. L’industria cosmetica da decenni si avvale della scienza e dell’uso dei cosiddetti antiossidanti per rispondere alle esigenze del mercato e per combattere i radicali liberi attraverso una skincare adeguata, spesso definita antiage.

Gli antiossidanti sono molecole che possono neutralizzare i radicali liberi ed è possibile assumerli sia attraverso l’alimentazione quotidiana sia applicandoli sulla pelle attraverso creme, sieri e oli.

Perché gli antiossidanti sono importanti per la pelle

Il nostro organismo possiede di base dei sistemi di difesa antiossidanti che possono però entrare in sofferenza quando aumenta la quantità di radicali liberi da contrastare, sono loro i colpevoli dell’accelerazione dei processi di invecchiamento cutaneo.

In questo caso entrano in gioco integratori, superfood e prodotti specifici per supportare i sistemi di difesa. L’alimentazione gioca un ruolo fondamentale in tutti i processi cellulari del nostro organismo e una pelle sana e giovane passa anche da quello che mangiamo ogni giorno: via libera quindi all’assunzione di frutta e verdura di stagione, una scelta che difficilmente potrebbe essere sbagliata.

Come assumere gli antiossidanti naturali

Gli antiossidanti sono rappresentati dalle vitamina A (retinolo), vitamina C (acido ascorbico) e vitamina E (che esiste in quattro forme diverse). Ecco alcuni degli alimenti più ricchi di antiossidanti:

pomodoro, che contiene il licopene (soprattutto nella buccia);

riso integrale;

tè verde;

resvetrarolo (polifenolo contenuto nel vino rosso e nell'uva);

omega-3;

cacao.

Per quanto però si possa fare affidamento su frutta, verdura e cerali per un’alimentazione sana, variegata e corretta, la maggior parte dei radicali liberi che accelerano l’invecchiamento cellulare arriva dall’esposizione della nostra pelle ad agenti esterni e ambientali come la luce solare (i raggi UV), il fumo, l’alcol e l’inquinamento atmosferico: tutti fattori che accelerano l’invecchiamento della pelle senza possibilità di tornare indietro nel tempo, in più sono condizioni difficili da tenere sotto controllo.

È per questo che gli antiossidanti più efficaci a livello scientifico sono quelli che passano proprio dall’applicazione topica.

Skincare per combattere le rughe con gli antiossidanti

Numerose ricerche, alcune citate anche da Paula’s Choice, dimostrano come (sebbene non esista una ricetta perfetta contro l’invecchiamento cellulare) molti antiossidanti lavorano bene in sinergia, quindi più ce n’è meglio è. Tra i consigli da tenere a mente è bene segnalare che i prodotti a base di antiossidanti trovano migliore riscontro se applicati la mattina, in modo da intercettare i radicali liberi prima che questi attacchino la pelle attraverso gli agenti esterni durante il corso della giornata.

Cosmetici e antiossidanti: quali sono i migliori?

Tra gli ingredienti più efficaci per combattere i radicali liberi nella cosmesi moderna troviamo in modo ricorrente alcuni antiossidanti. Scopriamo quali sono i migliori da scegliere in base alle necessità della pelle.

Vitamina A: Daywear Advanced Multi-Protection di Estée Lauder

La vitamina A è responsabile del ricambio cellulare e lavora bene in sinergia con la vitamina E.

Estée Lauder propone la crema viso Daywear Advanced Multi-Protection Anti-Oxidant con SPF 15, quindi oltre ad aiutare a neutralizzare i radicali liberi, protegge anche dai raggi solari. Diminuisce i primi segni di invecchiamento e idrata a fondo la pelle.

Disponibile da Douglas in due formati: 30 ml a 21,99 euro e 50 ml a 34,99 euro Acquista ora

Vitamina C: Difacooper antiage

È una vitamina dai molteplici benefici ed è indispensabile sia per la sintesi del collagene sia per ridurre la formazione di macchie.

Difacooper propone la Antiage C Crema Antirughe con un’alta concentrazione di vitamina C per combattere l’insorgenza delle prime rughe.

Disponibile su AmicaFarmacia a 32,60 euro Acquista ora

Vitamina E: Pharmalife crema pomata tè verde e vitamina E

Come composizione somiglia molto a un olio denso. Per questo la vitamina E è molto efficace contro i rossori ed è nota per le sue proprietà emollienti.

Pharmalife propone la Crema Pomata tè verde e vitamina E: antiossidante, riequilibrante e anti età.

Disponibile su AmicaFarmacia a 11,60 euro Acquista ora

Coenzima q10: Power 10 Formula Q10 Effector Siero

È una sostanza naturale presente di base nelle cellule umane ed è un antiossidante molto potente. Protegge la pelle dai radicali liberi e aiuta a ridurre i segni di invecchiamento cutaneo. È uno degli antiossidanti più conosciuto e studiato dai laboratori cosmetici.

It’s SKIN propone il Siero Power 10 Formula Q10 Effector: usando quotidianamente poche gocce su viso e collo – promette di restituire vitalità a qualsiasi tipo di pelle.

Disponibile da Douglas a 17,99 euro Acquista ora