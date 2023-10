Recentemente, l’olio di rosmarino è apparso sui social come un potente rimedio per la crescita rapida dei capelli. Su TikTok, un vero e proprio fan club dell’olio di rosmarino ne proclama i poteri. La ricrescita, l’ispessimento dei capelli e l’allungamento delle ciocche sarebbero le miracolose proprietà del Rosemary Oil in innumerevoli recensioni entusiastiche.

Non sarebbe di certo la prima volta che la cosmetica attinge dalla natura per risolvere problematiche comuni e per cercare un boost di bellezza, ecco quindi le proprietà dell’olio di rosmarino:

Promuove la crescita dei capelli

dei capelli Migliora la circolazione sanguigna

sanguigna Riduce l’irritazione del cuoio capelluto

del cuoio capelluto Promuove la salute dei capelli

dei capelli Ha proprietà antimicrobiche

Assorbe i principi attivi

L’efficacia dell’olio di rosmarino testata dagli scienziati

Con le testimonianze online che ne pubblicizzano l’efficacia contro l’alopecia e la caduta dei capelli dopo il parto, gli scettici potrebbero chiedersi se ci siano fatti concreti a sostegno di quella che sembra un’altra moda passeggera.

A quanto pare, ci sono prove scientifiche che suggeriscono che l’olio di rosmarino può essere efficace quanto un farmaco per la crescita dei capelli: uno studio professionale del 2015 ha dimostrato che ha aumentato il numero di capelli di chi soffre di alopecia dopo sei mesi di utilizzo. E secondo alcuni specialisti gli studi hanno dimostrato che è efficace nel curare le terminazioni nervose e nel promuovere il ripristino dei capelli. Oltre alle sue proprietà antimicrobiche e di miglioramento della circolazione, è un ottimo ingrediente per una cura dei capelli potenziata.

Rosemary Oil, come usare concretamente l’olio di rosmarino

Tuttavia, dovresti moderare le tue aspettative: sebbene l’olio cult possa fare miracoli per aumentare la crescita dei capelli, non è una cura per arrestare completamente la caduta dei capelli.

Qual è allora il modo migliore per incorporarlo nella tua routine per beneficiare delle sue proprietà senza dubbio positive per i capelli? Applicare l’olio di rosmarino diluito direttamente sulle radici o sulle zone calve e massaggiarlo sul cuoio capelluto. Il massaggio, infatti, aumenta l’ossigenazione dei follicoli piliferi attraverso un aumento del flusso sanguigno.

Per quanto riguarda la frequenza con cui massaggiarlo sul cuoio capelluto, secondo gli esperti dovrebbe essere applicato un paio di volte a settimana. Quindi, per ottenere i migliori risultati, applica, massaggia e lascialo riposare il più a lungo possibile prima di lavarlo via con uno shampoo delicato, in modo da ridurre il sebo in eccesso.

Una buona formula di olio di rosmarino avrà il rosmarino (il suo nome botanico è Rosmarinus Officinalis) in cima alla lista dell’INCI: se il nome è in fondo nella lista vuol dire che ci sarà una quantità minore dell’ingrediente. Se, invece, stai acquistando una versione di olio essenziale, la cosa fondamentale da sapere è che deve essere diluito prima dell’applicazione. In alternativa, puoi aggiungere qualche goccia alla tua cura per capelli esistente o risparmiare acquistando oli premiscelati o trattamenti senza risciacquo già preparati con i dosaggi corretti.

Per concludere, l’olio di rosmarino sembra essere il segreto di bellezza dei capelli che molti stanno cercando. Con testimonianze positive e prove scientifiche a sostegno, potrebbe essere un’aggiunta preziosa alla tua routine di cura dei capelli. Tuttavia, ricorda di applicarlo in modo corretto e di moderare le tue aspettative, poiché non è una cura miracolosa, ma piuttosto un alleato nella lotta per capelli più sani e più forti.