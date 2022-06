6 consigli per non fare colare il trucco in estate

Uno dei principali nemici del make-up è sicuramente il caldo, abbinato all’umidità. Due fattori che in estate raggiungono la loro massima potenza. È per questo che la make-up routine durante i mesi più caldi spesso viene rivista, a favore di formulazioni più leggere oppure di trucchi che riescono a far durare il make-up molto di più, scongiurando l’effetto mascherone. Vediamo quindi insieme i consigli più utili per non far colare il trucco d’estate.

Cosa fare prima del make up

Usare un primer

Il primer, così come il suo nome suggerisce, è un prodotto specifico che si usa prima ancora di applicare qualsiasi make-up: esistono prodotti in crema ideati solo per l’area degli occhi, oppure per tutto il resto del viso. La sua funzione è proprio quella di preparare la pelle ad accogliere il make-up, per far sì che questo risulti omogeneo e duraturo.

Il trucco del ghiaccio

Ma come si faceva in passato quando i primer ancora non esistevano? Tra gli alleati di bellezza per far durare il make-up più a lungo, c’è sempre stato il ghiaccio: passarne un cubetto sulla pelle del viso rappresentava uno dei migliori modi per preparare la pelle prima dell’applicazione del make-up. Inoltre il ghiaccio, soprattutto in estate, regala una sensazione di piacevole freschezza e consente al trucco di avere una tenuta maggiore.

Cosa fare durante il make up per farlo durare anche in estate

Usare la cipria

Tra la vasta gamma di cosmetici, ce n’è uno che possiede delle caratteristiche innate per far sì che il trucco non coli: è la cipria, la classica polvere opacizzante e fissante che viene usata tamponata su tutto il viso dopo l’applicazione del fondotinta, per fare in modo che ogni cosa rimanga al suo posto. In estate meglio non farne a meno. La cipria infatti “asciuga“ la texture della base, opacizzando e fissando il make-up.

Usare cosmetici waterproof

Se si è consapevoli di affrontare una giornata torrida in condizioni decisamente ostiche, una soluzione può essere quella di utilizzare cosmetici waterproof, che per definizione sono stati proprio creati per resistere all’umidità, al caldo e al sudore.

In questa categoria di prodotti è possibile trovare principalmente:

mascara , che essendo a contatto ravvicinato con gli occhi, necessita di una lunga durata e una formulazione particolare

, che essendo a contatto ravvicinato con gli occhi, necessita di una lunga durata e una formulazione particolare rossetti: le labbra rappresentano l’altra parte più critica del trucco, dovendo magari essere a contatto con bevande e saliva, che possono sciogliersi durante le ore e compromettere così l’aspetto finale.

Cosa fare dopo il make up per non farlo colare

Usare spray fissanti

Al contrario del primer, lo spray fissante rappresenta l’ultimissimo prodotto che va applicato per rendere il make-up estivo a lunga durata. Solitamente si tratta di prodotti in spray da vaporizzare sul viso a circa 30 cm di distanza. In questo modo lo spray creerà una patina invisibile che proteggerà il trucco dagli agenti esterni, dal calore, e da qualsiasi deterioramento.

Gli spray fissanti di ultima generazione riescono a donare una buona idratazione alla pelle e opacizzano le zone che tendono a lucidarsi più velocemente, come la fronte, il naso e il mento. Alcuni fissanti sono formulati specificatamente per l’estate e donano alla pelle anche un effetto rinfrescante, avvalendosi di alcuni ingredienti particolari, come l’estratto di cetriolo, camomilla, tè verde e così via.

Vaporizzare dell’acqua

Prima ancora dell’avvento degli spray fissanti, gli esperti del settore usavano il trucco dell’acqua per fissare il make-up per farlo durare più allungo. La tecnica consiste nel vaporizzare dell’acqua ghiacciata sul viso immediatamente dopo aver terminato il trucco. Questo perché l’acqua fredda avvia un’azione astringente sui pori della pelle, permettendo così al make-up di aderire meglio.