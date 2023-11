7 prodotti skincare amati su Beautyfool da acquistare scontati durante il Black Friday

Fare una skincare quotidiana non è solo un modo per curare la pelle ed eliminare il make up, ma è anche, e soprattutto, un momento di coccola in cui pensare solo a se stessi.

Gli effetti di una beauty routine giornaliera, però, sono sotto gli occhi di tutti: la pelle mantiene un aspetto radioso e fresco, grazie alla detersione e alla rimozione delle cellule morte, e appare nutrita e rilassata.

Certo occorre fare attenzione ai prodotti che si scelgono, che devono prima di tutto essere adatti al proprio tipo di pelle, e che siano in grado di preservare dagli agenti inquinanti, che sono tra i principali responsabili dell’invecchiamento.

Spesso le persone sono confuse, soprattutto se ai primi approcci con la skincare routine, perché i prodotti sono davvero tanti, e non si capisce mai da quale cominciare e quali siano davvero gli indispensabili. Per questo, ci si può aiutare consultando siti come Beautyfool, che mette a disposizione degli utenti le recensioni e le valutazioni dei consumatori su tantissimi prodotti di brand diversi, in modo da poter scegliere quasi a colpo sicuro quelli maggiormente di qualità e adatti rispetto a quelle che sono le proprie esigenze.

Skincare serale e mattutina

Prima di tutto occorre tenere a mente che esistono prodotti diversi, a seconda che si parli di skincare serale o mattutina; per la prima, infatti, le parole d’ordine sono struccare, detergere, esfoliare, mentre la mattina avremo bisogno di proteggere la pelle che sarà esposta agli agenti esterni tutto il giorno. Ecco il motivo per cui avremo necessità di prodotti diversi, adatti ai diversi momenti della giornata in cui vogliamo procedere con la nostra beauty routine.

I prodotti più amati su Beautyfool

Veniamo ora ai prodotti di skincare più amati su Beautyfool, pensati proprio per la beauty routine quotidiana.

1. Schiuma detergente CeraVe

Le utenti di Beautyfool la apprezzano perché pulisce perfettamente la pelle, strucca in maniera impeccabile e ha un ottimo rapporto qualità prezzo. Parliamo di un gel rinfrescante in schiuma per viso e corpo, ideale per rimuovere le impurità, il make up e il sebo in eccesso, con una formula contenente 3 ceramidi essenziali, acido ialuronico e niacinamide che rafforza la barriera cutanea, mantiene l’idratazione e lenisce la pelle.

2. Acqua micellare Acqua alle rose

Piace per la profumazione e perché agisce in maniera efficace ma molto delicata sulla pelle. Con una formulazione a base di attivi astringenti di Rosa Multiflora, dalle antiossidanti e purificanti, che aiutano a migliorare la grana della pelle, purificano in profondità e riequilibrano la pelle, che risulta detersa e fresca. Ad azione opacizzante.

3. Gel detergente Garnier Pure Active

Adatto a tutti i tipi di pelle, da mista a grassa, questo gel esfoliante igienizza e purifica la pelle e, secondo gli utenti e le utenti di Beautyfool, ha un buon profumo. Svolge la sua azione regolatrice del sebo grazie alla formula arricchita con particelle esfolianti, che lavorano efficacemente per detergere e liberare i pori ostruiti, eliminando punti neri e impurità, e alla presenza di Zinco Purificante e Acido Salicilico, selezionati per le loro proprietà igienizzanti.

4. Siero contorno occhi Revitalift L’Oreal

Con una media recensioni di 9,2 su Beautyfool, questo siero 2,5% di Acido Ialuronico+Caffeina, una formula in grado di correggere le occhiaie e levigare le rughe del contorno occhi, anche le più sottili, e applicatore Triplo Roller a tre sfere in acciaio che permette un massaggio completo del contorno occhi, garantendo un effetto rinfrescante immediato.

5. Siero Hyalu B5 La Roche-Posay

Alle utenti di Beautyfool piace perché è adatto a tutti i tipi di pelle, anche a quelle più sensibili, ed è anche un’ottima base per il trucco, se si vuole usare come parte delle beauty routine mattutina.

Con formula contenente acido ialuronico, Vitamina B5 e Madecassoside, estratto dalla Centella asiatica, che svolge un’azione lenitiva e riparatoria, questo siero riduce le rughe e rimpolpa la pelle.

6. Crema idratante Moisture Surge Clinique

Piace la sua texture in gel che non unge, si assorbe rapidamente ed è considerata un’ottima base per il trucco. Con formulazione leggera e senza oli, a base di Aloe vera bio fermentata e acido ialuronico e acqua di Aloe vera, idrata la pelle per per un aspetto rimpolpato e luminoso fino a 100 ore.

7. Crema protettiva Sol Mineral Bottega Verde

Su Beautyfool ha un punteggio di 9.8 su 10: piace perché si assorbe facilmente ed è adatta a tutti i tipi di pelle. Esiste nella formulazione con Spf 50 o 30. Ecosostenibile, contiene esclusivamente filtri solari minerali inorganici, che creano una barriera protettiva fisica riflettendo in modo naturale i raggi solari per preservare la pelle in modo sicuro, ed è arricchita con estratto di fiori di girasole coltivati nella tenuta BottegaVerde e estratto di fico d’India.