Fondotinta per pelle grassa? I consigli di dermatologi e make-up artist

Una pelle impura necessita di prodotti cosmetici idonei a regolare l’eccesso di sebo: il fondotinta per pelle grassa svolge proprio tale funzione. Le pelli miste tendenti al grasso, risultano essere più problematiche quando si parla di make-up. Questo perché una cute grassa tende a diventare lucida con facilità e i prodotti per il trucco spesso non aiutano a controllare la produzione di sebo.

Altro difetto importante sono le componenti comedogene presenti nella maggior parte delle formulazioni che molte volte possono peggiorare la situazione, finendo per alimentare la comparsa di imperfezioni cutanee.

Scopriamo, attraverso i consigli dei migliori dermatologi e make-up artist come usare il fondotinta per questa tipologia di pelle e quali i migliori prodotti da acquistare in commercio per un viso sorprendentemente libero dalle impurità.

Le caratteristiche della pelle grassa

La caratteristica tipica di una pelle grassa è l’eccessiva produzione di sebo. La sua grana si presenta irregolare, con pori dilatati e imperfezioni come brufoli e punti neri.

Visivamente una cute impura e grassa presenta tratti oleosi (in particolare nella zona T del viso, fronte, naso e mento). Ha un aspetto lucido e untuoso al tatto.

Una delle cause che scatenano l’eccesso di sebo è da ricercare nei cambiamenti ormonali tipici dell’adolescenza, ma anche in età adulta le ghiandole sebacee (che producono sovrabbondanza di sebo) possono agire sulla pelle caratterizzandola come grassa.

In questo ultimo caso, le cause scatenanti possono provenire da fattori esterni e interni particolarmente aggressivi come stress, inquinamento, trattamenti cosmetici non adatti e cattiva alimentazione. Questi fattori vanno a determinare una maggiore produzione di sebo come meccanismo di difesa. Ecco perché, ancor prima del fondotinta, per un viso dalla grana uniforme e levigata è bene seguire una specifica skincare per pelle grassa.

Fondotinta per pelle grassa: le caratteristiche

Per proteggere il delicato equilibrio della pelle grassa una skincare ad hoc è fondamentale: dalla pulizia del viso al make-up, i prodotti da utilizzare dovranno essere chiaramente idonei al tipo di epidermide.

Per capire quale base sarà quella giusta da usare su una pelle impura, acneica o mista bisognerà conoscerne le caratteristiche.

Effetto Mat . Un fondotinta per pelle grassa avrà sicuramente un effetto opacizzante sul viso e consentirà di ridurre al minimo i pori dilatati e le imperfezioni.

. Un fondotinta per pelle grassa avrà sicuramente un effetto sul viso e consentirà di ridurre al minimo i pori dilatati e le imperfezioni. Long losting . Avrà una durata maggiore rispetto a un altro tipo di fondotinta utilizzato su un altro tipo di epidermide.

. Avrà una durata maggiore rispetto a un altro tipo di fondotinta utilizzato su un altro tipo di epidermide. Texture leggera e non oleosa. L’obiettivo è minimizzare al massimo i difetti apportando un’idratazione costante. Per questa ragione, un cosmetico oleoso tenderà a evidenziare ancor di più la zona T del viso accelerando la produzione di sebo.

Tipologie di fondotinta per pelli grasse

Scegliere un fondotinta per pelle mista e grassa non è semplice, ecco perché conoscere le varie tipologie renderà la scelta del cosmetico più facile. Vediamo come:

fondotinta compatto in polvere: contiene pigmenti in polvere pressati, arricchiti con sostanze che regolano la produzione di sebo e regalano un effetto opacizzante all’incarnato per un risultato levigato. Per un effetto più coprente si può applicare il prodotto con una spugnetta leggermente umida. Mentre, per un effetto leggero, basterà usare una spugnetta asciutta e picchiettare delicatamente; fondotinta liquido: il classico più utilizzato dalle donne, presenta una texture molto leggera e una copertura naturale del viso. Spesso utilizzato per diversi tipi di pelle, nel caso di una pelle impura, prediligere le formulazioni che presentano un effetto mat. In questo modo si eviterà di appesantire la pelle con il passare delle ore; fondotinta minerale: formulato con polveri naturali finissime è l’ideale per pelli grasse. Dalla texture ultra leggera, presenta una coprenza delicata. Per un risultato più coprente è possibile utilizzare un pennello kabuki dalle setole morbide, leggermente inumidito; fondotinta solari: perfetti per la stagione estiva, contengono un adeguato fattore di protezione (SPF), possono essere utilizzati tranquillamente in spiaggia e presentano una formulazione long lasting, cioè a lunga tenuta. Inoltre, migliorano l’aspetto della pelle levigandola e diminuendo le discromie e le imperfezioni, offrendo una coprenza medio-alta; fondotinta in mousse: tra i fondotinta per pelli grasse più leggeri, regalano un comfort al viso grazie alla sua particolare texture delicata. Permettono di idratare la pelle grassa mantenendo il normale pH della pelle non appesantendola troppo come potrebbe accadere, invece, con un fondotinta waterproof, non consigliato per pelli grasse a tendenza acneica.

I consigli per applicare il fondotinta sulla pelle grassa

Non solo la scelta del fondotinta è fondamentale per una pelle grassa ma anche come applicarlo e alcuni preziosi consigli da usare affinché il trucco duri tutto il giorno. Scopriamo cosa consigliano i migliori make-up artist e i dermatologi:

ritocco con il correttore stick . Dall’esperienza del dermatologo Dott. Manjula Jegasothy , CEO e fondatore del Miami Skin Institute: usare un fondotinta solido a stick permette, durante la giornata, di ritoccare le imperfezioni come i brufoletti. Lo stick si inserisce facilmente in una custodia da viaggio o in una borsa e rende l’applicazione un gioco da ragazzi. È anche perfetto per il trattamento spot della risoluzione dell’iperpigmentazione;

. Dall’esperienza del dermatologo , CEO e fondatore del Miami Skin Institute: usare un fondotinta solido a stick permette, durante la giornata, di ritoccare le imperfezioni come i brufoletti. Lo stick si inserisce facilmente in una custodia da viaggio o in una borsa e rende l’applicazione un gioco da ragazzi. È anche perfetto per il trattamento spot della risoluzione dell’iperpigmentazione; optare per una formulazione ossigenata . La Dott.ssa Debra Jaliman , dermatologa di New York, suggerisce per chi ha la pelle a tendenza acneica, un fondotinta con formulazione ossigenata. Questa tipologia di base favorisce una crescita sana del collagene . Viene anche utilizzato dai chirurghi plastici dopo alcune procedure per coprire le cicatrici e promuovere la guarigione;

. La , dermatologa di New York, suggerisce per chi ha la pelle a tendenza acneica, un fondotinta con formulazione ossigenata. Questa tipologia di base favorisce una crescita sana del . Viene anche utilizzato dai chirurghi plastici dopo alcune procedure per coprire le cicatrici e promuovere la guarigione; attenzione ai fondotinta non comedogenici . La make-up artist Angela Boswell , spiega che la formulazione “non comedogenica” di alcuni fondotinta non significa necessariamente senza olio. Queste formule, infatti, possono contenere ingredienti come l’olio di argan o l’olio di mandorle, che non ostruiscono i pori ma potrebbero comunque rendere evidenziare l’untuosità della pelle grassa. La scelta ideale per la pelle grassa, suggerisce la Boswell, è un fondotinta che abbia una combinazione di non comedogenico e oil-free ;

. La make-up artist , spiega che la formulazione “non comedogenica” di alcuni fondotinta non significa necessariamente senza olio. Queste formule, infatti, possono contenere ingredienti come l’olio di argan o l’olio di mandorle, che non ostruiscono i pori ma potrebbero comunque rendere evidenziare l’untuosità della pelle grassa. La scelta ideale per la pelle grassa, suggerisce la Boswell, è un fondotinta che abbia una combinazione di ; usare il primer come base . Un consiglio direttamente dal make-up artist Lancôme German Moyano è quello di utilizzare sempre una base, che sia un primer o una crema idratante opaca prima di stendere il fondotinta sulla pelle. Meglio ancora optare per un primer fluido anziché cremoso o in gel, troppo pesante per il tipo di cute;

. Un consiglio direttamente dal make-up artist Lancôme è quello di utilizzare sempre una base, che sia un primer o una crema idratante opaca prima di stendere il fondotinta sulla pelle. Meglio ancora optare per un anziché cremoso o in gel, troppo pesante per il tipo di cute; la tonalità giusta . Come suggerito dal make-up artist AJ Crimson su Vogue, si può optare per due tonalità di fondotinta : una per coprire le imperfezioni e una nuance più chiara da usare per accentuare mento, gli zigomi e il dorso del naso;

. Come suggerito dal make-up artist su Vogue, si può optare per : una per coprire le imperfezioni e una nuance più chiara da usare per accentuare mento, gli zigomi e il dorso del naso; il pennello corretto da usare. Per stendere bene il fondotinta e correggere le imperfezioni e gli arrossamenti cutanei dovuti a brufoli e acne, la make-up artist Linda Cantello consiglia di scegliere un pennello in fibre sintetiche dalle dimensioni piccole e dalle setole morbide, perfetto per sfumare il correttore nelle zone più problematiche (mento, narici e fronte).

I migliori fondotinta per pelle grassa

Sul mercato esistono diversi fondotinta realizzati per pelli grasse e impure, ma quali sono i migliori? Abbiamo selezionato alcuni tra i prodotti più apprezzati e idonei a questo tipo di epidermide.

Clinique – Even Better Refresh Hydrating and Repairing

Un fondotinta dalla texture leggera e coprente. Ideale per una cute grassa e mista, leviga e uniforma l’incarnato. A lunga tenuta e dalla formulazione liquida, rappresenta l’equilibrio perfetto tra make-up e cura della pelle, per una pelle visibilmente più giovane e fresca. Ricco di ingredienti antiossidanti e anti-età.

Prezzo consigliato: 35,45 euro Acquista ora

Chantecaille – Fondotinta Make-up Compatto

Arricchito con estratto di mela verde, il fondotinta compatto Chantcaille svolge una funzione antiossidante che difende la cute dagli effetti dell’invecchiamento e dalle aggressioni dell’ambiente esterno. La formulazione in polvere ha un effetto anti-lucido e opacizza anche le pelli più grasse, combattendo al tempo stesso il colorito disomogeneo e lasciando una pelle perfetta e levigata.

Prezzo consigliato: 72,45 euro Acquista ora

MAC Lightful C + Coral Grass SPF 30 con booster di luminosità

Una crema correttiva colorata che crea un’immediata luminosità. La formulato con una miscela a base di vitamina C. Coral Grass con il booster di luminosità, avvolge la pelle in un velo di idratazione intensa, riducendo le discromie. Il fattore di protezione SPF30 aiuta a proteggere dall’iperpigmentazione causata dai raggi UV. Elimina il sebo in eccesso riequilibrando la cute.

Prezzo consigliato: 33,95 Acquista ora

Vichy – Dermablend fondotinta 3D Correction

Una pelle più liscia e uniforme con il fondotinta Dermablend 3D Correction di Vichy, una formula ad alta coprenza, a lunga durata e con un finish naturale. Pensato per eliminare discromie, arrossamenti e brufoli sulla cute. Questo fondotinta non grasso opacizza la pelle fino a 16 ore, fornendo allo stesso tempo una protezione solare SPF 25 per proteggere la pelle dalle aggressioni ambientali.

Prezzo consigliato: 26,45 euro Acquista ora

Giorgio Armani – Lasting Silk fondotinta con protezione UV

Il fondotinta Giorgio Armani presenta una formula fluida mat dalla coprenza elevata. Arricchito con un filtro solare SPF 20 protegge la pelle dagli effetti dannosi dei raggi UV. Limita e sfuma le imperfezioni, elimina l’effetto lucido e assicura una tenuta confortevole a lunga durata.

Prezzo consigliato: 34,45 euro Acquista ora