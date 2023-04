Quando si tratta di matrimonio, ogni dettaglio conta, dalla scelta dell’abito alla pettinatura e alle unghie, anche degli invitati. Se hai ricevuto anche tu una partecipazione di nozze, una bella nail art può completare il tuo look, rendendolo perfetto per l’occasione. Con le idee che vedrai di seguito, abbiamo cercato di offrire diverse opzioni per soddisfare i gusti di tutti, dal romantico al vivace, dal delicato al più audace.

Tuttavia, non dimenticare che la scelta della nail art dipende dalla tua personalità e dal tuo stile. Scegli quella che meglio ti rappresenta e goditi la giornata speciale. Con queste idee, le tue unghie saranno sicuramente un’attrazione in più durante il matrimonio!

Le nailart per il matrimonio perfette se sei un’invitata

Le unghie “Champagne Dreams” di Betina Goldstein sono perfette per le occasioni formali come i matrimoni. Utilizzando un colore di base neutra, come il beige, arricchita di strass e pagliuzze dorate, questa nail artist ha creato una manicure elegante e allo stesso tempo delicata.

Se vuoi qualcosa di un po’ più vivace, allora la nail art a righe di Naomi Yasuda potrebbe essere perfetta per te. Utilizzando una base bianca e french di diversi colori, questa nail artist ha creato un look accattivante e divertente.

Se sei alla ricerca di un look più audace, allora la nail art a tema galassia di Park Eunkyung è quello che fa per te. Utilizzando diverse tonalità di blu e viola, questa nail artist ha creato un design che sembra quasi un’immagine della Via Lattea sulle tue unghie.

Se invece vuoi qualcosa di romantico, allora la nail art con ciliegine di Alicia Torello è l’ideale. Con un design di ciliegie delicate su una base rosa pastello, è riuscita nell’intento di creare un look dolce, femminile e primaverile.

Se cerchi qualcosa di originale e fuori dall’ordinario, la nail art con effetto “vetro colorato” di Jessica Washick potrebbe fare al caso tuo. Questa nail artist ha creato un design che sembra quasi un vetro pregiato sulle unghie.

La manicure con effetto sfumato di Olive & June è una scelta elegante e sofisticata. Utilizzando tonalità pastello come rosa, giallo e lilla, questa nail artist ha creato un look sfumato con uno smalto perlescente e dorato, che sembra quasi una tela d’arte. L’effetto è delicato e romantico, perfetto per un matrimonio.

La nail art con il motivo a pois di Chelsea King è un’idea divertente e giocosa per chi vuole un look più audace ma ugualmente fine. Con un mix di colori come l’azzurro e il bianco, questa esperta ha creato un design a pois con un pallino per ogni singola unghia. Originale ma a suo modo discreto.

Infine, la nail art con il design a fiori di Hang Nguyen è un’opzione classica e sempre alla moda. Con un mix di fiori disegnati a mano libera su una base bianca e blu, ha creato un look fresco e primaverile, perfetto ad esempio per un matrimonio che si svolge all’aperto.

Scegliere la giusta nail art per un matrimonio può sembrare difficile, ma con queste idee avrai sicuramente l’ispirazione giusta per trovare quella perfetta per te. Ogni manicure ha il suo stile unico e può essere personalizzata per soddisfare i tuoi gusti personali. Che tu scelga un design delicato oppure un po’ più audace, assicurati di scegliere quello che meglio ti rappresenta e che si adatta al tuo outfit scelto per la giornata speciale.