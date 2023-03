Tutto sul matrimonio di Lele Pons e i suoi abiti da favola

Lele Pons si è sposata sabato 4 marzo 2023 a Miami con il rapper Guaynaa, con cui era fidanzata da luglio 2022: la fatidica proposta le era stata fatta mentre era sul palco al festival musicale Tomorrowland, in Belgio. Impossibile non restare colpiti dai bellissimi abiti indossati dalla cantante che, come da tradizione, ne ha scelti ben tre.

In occasione delle nozze si è presentata con un vestito firmato Zuhair Murad, caratterizzato da un’ampia scollatura che metteva ancora più in risalto il suo décolleté e con le maniche impreziosite da una fantasia di diamanti, presente anche sul bustino e sulla gonna. L’effetto romantico era reso ancora più evidente dal velo e dallo strascico, entrambi lunghissimi. La giovane ha scelto di raccogliere i capelli, tenuti fermi da un cerchietto ricco di brillanti, ma con due ciocche che scendevano a incorniciarne il volto.

Gli altri due abiti, invece, erano firmati dalla stilista Julie Vin, con stile differente dal primo: uno era a sirena, scelta fatta per evidenziare maggiormente il su fisico, l’altro corto e ultra scollato.

Entrambi gli sposi hanno voluto condividere sul rispettivo profilo Instagram le foto del grande giorno: a corredo del post la data in cui sono state celebrate le nozze, un anello e un emoji di un cuore rosso. Davvero suggestiva la cornice che ha ospitato l’evento: la coppia ha scelto il Fairchild Tropical Botanic Garden di Miami, un luogo con una superficie di 30 ettari immersa nel verde, caratterizzata dalla presenza di piante tropicali esotiche, palme, alberi in fiore e viti. Un arco di fiori è stato poi allestito dove i due hanno pronunciato il sì.

Le damigelle di Lele Pons erano alcune tra le sue migliori amiche, tra cui spiccavano la cantante brasiliana Anitta, Paris Hilton, Hannah Stocking, Kimberly Loaiza e Nicole Garcia, oltre a Isadora Figueroa e Isabela Grutman. Per tutte loro sono stati scelti look firmati da Phina Tornai, di colore azzurro.

I testimoni dello sposo, invece, erano lo youtuber Twan Kuyper, il cantante colombiano Sebastian Yatra, Mau Montaner e Ricky Montaner, oltre a Lorenzo Figueroa, Manuel Turizo e Julian Turizo.