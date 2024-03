8 rossetti da sogno: alla scoperta dei nuovi Rouge Allure Velvet Nuit Blanche Chanel

La bellezza e il fascino della notte si trasformano in otto tonalità avvolgenti e suggestive, incapsulate nei nuovi Rouge Allure Velvet Nuit Blanche Chanel. Questa collezione esclusiva, in vendita dal 1° marzo, rivela l’essenza vibrante di un rossetto opaco luminoso, ideale per ogni momento della notte. Il nuovo packaging, impreziosito da una tonalità bianca accostata a eleganti finiture nere, diventa lo scrigno prezioso di questa palette unica, disponibile in edizione limitata.

Margot Robbie: l’icona beauty dei nuovi Rouge Allure Velvet Nuit Blanche Chanel

Nella campagna pubblicitaria dei Rouge Allure Velvet Nuit Blanche Chanel, l’attrice Margot Robbie si rivela un’icona di bellezza senza tempo. La sua presenza magnetica e il suo stile sofisticato incarnano perfettamente lo spirito di questa collezione esclusiva. Margot Robbie, brand ambassador Chanel, porta con sé un’aura di eleganza e fascino, rendendo ogni tonalità di rossetto ancora più desiderabile e affascinante. La sua capacità di trasformarsi e di interpretare ogni momento della notte con grazia e allure conferisce un’ulteriore dimensione di glamour a questa collezione unica. Grazie alla sua bellezza e al suo carisma irresistibile, Margot Robbie si conferma la testimonial perfetta per i nuovi Rouge Allure Velvet Nuit Blanche Chanel, incantando e ispirando donne di tutto il mondo a esplorare la propria femminilità con stile e sicurezza.

I rossetti da sogno raccontati con le ore della notte

La presentazione dei rossetti è stata immaginata come abbinata a ogni ora della notte. Il viaggio inizia a mezzanotte: Margot Robbie, testimonial dei nuovi rossetti, incarna la seduzione e l’eleganza con la prima tinta della collezione, un rosso vellutato che risplende come la promessa di una serata indimenticabile. Luminoso e avvolgente, questo rossetto dona alle labbra un tocco di sensualità e mistero, perfetto per un incontro che segnerà l’inizio di una storia.

Nel cuore della notte, Margot Robbie continua a stupire con una tonalità vibrante e ricca di pigmenti. Un rosso aranciato, dalla luminosità infuocata, che cattura lo sguardo e accende la passione. Con questo rossetto, le labbra diventano il centro dell’attenzione, irradiando fascino e mistero.

La festa è nel pieno e Margot Robbie sfoggia una nuance di marrone caldo, perfetta per quel momento di transizione tra la notte e il giorno successivo. Con il rossetto delle ore 4 del mattino, le labbra si tingono di eleganza e raffinatezza, conferendo un tocco di sofisticata sensualità alla figura.

Con l’alba arriva il momento della calma e della riflessione. Margot Robbie incarna la freschezza e la delicatezza delle prime ore del mattino con il rossetto rosa luminoso che rivela la bellezza pura e naturale di un nuovo inizio. Ideale per accogliere il nuovo giorno con grazia e serenità.

Le 8 tonalità di rossetto sono:

Rosso Terra Di Siena;

Arancio Mattone;

Rosso Arancio;

Fucsia Acceso;

Marrone Caldo;

Viola Porpora;

Rosa Antico Marrone;

Rosa Fresco.

I Rouge Allure Velvet Nuit Blanche Chanel sono molto più di semplici rossetti: sono veri e propri accessori di bellezza in grado di trasformare ogni momento della notte in un’esperienza indimenticabile. Con le loro tonalità suggestive e avvolgenti, queste otto nuance incarnano l’eleganza, la sensualità e la raffinatezza che contraddistinguono il marchio Chanel.