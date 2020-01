Le acconciature sposa 2020 per capelli lunghi sono romanticissime o contemporanee, semplici o intricate, da completare con accessori bohémienne o preziose proposte. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti e tutti gli stili. Per questo la redazione ha deciso di raccontare le tendenze e le idee da copiare, utili se avete organizzato il vostro matrimonio per quest’anno.

Chi ha i capelli lunghi (o se li è fatti crescere appositamente per le nozze, come spesso capita) ha un vantaggio sui corti e sui medi, una varietà di proposte che è facile realizzare grazie alle lunghezze versatili. Chignon, trecce, ponytail da abbinare al velo o a uno dei trend più amati del momento, dai fiori freschi tra le ciocche al maxi cerchietto. Le acconciature hanno ben pochi limiti con i capelli lunghi, che possono essere trasformati dall’hair stylist di fiducia in una vera e propria opera d’arte per il giorno più bello.

L’acconciatura deve, naturalmente, essere abbinata al vestito e al suo stile – nonché, neanche a dirlo, allo stile del matrimonio. Se l’abito è in mikado, con taglio contemporaneo, una treccia romantica potrebbe non essere l’opzione migliore. O ancora con un modello dal collo alto, ricamato, i capelli vanno rigorosamente raccolti, per non coprire i dettagli e per valorizzare il volto.

Le acconciature sposa 2020 per capelli lunghi, poi, devono essere scelte con cura se l’abito ha il velo: devono, infatti, permettergli di mantenere il suo drappeggio, e devono essere comunque perfette quando il velo viene tolto dopo la cerimonia.

5 acconciature sposa 2020 per capelli lunghi