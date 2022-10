Anche i capelli invecchiano: 3 prodotti che tengono la chioma giovane

Ebbene sì: anche i capelli invecchiano, non è solo la pelle a essere vittima del tempo che passa. Anche le nostre chiome subiscono danni e possono degradarsi durante gli anni. Come fare allora per provare a invertire la rotta? Prendendoci cura dei capelli così come facciamo con la pelle, a cui dedichiamo ore di beauty routine, trattamenti giorno, notte e chi più ne ha più ne metta.

Il capello invecchia e non solo per quanto riguarda il colore: in alcuni casi i primi capelli grigi ne sono un segno tangibile ma non sono l’unico segnale, anzi. La qualità del capello prescinde dal colore naturale.

In fatto di capelli, a cambiare con il tempo sono la ricrescita e la caduta: la prima rallenta, la seconda aumenta, soprattutto dopo menopausa e gravidanze. Ci sono casi in cui cambia anche il tipo di capello. Non è strano, dunque, che chiome ricce diventano lisce e viceversa chi ha sempre avuto i capelli lisci potrebbe ritrovarsi con ciuffi ricci o crespi. Con l’avanzare dell’età, cambia anche la circolazione sanguigna con conseguenti cambiamenti anche nella ricrescita.

Capelli e invecchiamento, come prendersene cura

Molto dipende dai cambiamenti ormonali che influenzano le condizioni dei nostri capelli e la produzione di sebo. Cosa fare allora per migliorare tutti questi aspetti? Si può partire con un buon shampoo idratante, soprattutto se i capelli bianchi cominciano a essere numerosi, abbinato a balsamo districante per evitare che i capelli si ingarbuglino e spezzino, e poi mai rinunciare a delle buone abitudini come:

spazzolare ogni giorno la chioma

ogni giorno la chioma massaggiare lo shampoo sul cuoio capelluto sotto la doccia

lo shampoo sul cuoio capelluto sotto la doccia concedersi un trattamento specifico come una maschera fino a un paio di volte a settimana

Capelli e invecchiamento: i prodotti per combatterlo

Vediamo insieme una carrellata di buoni prodotti adatti a prendersi cura della capigliatura e rallentare per quanto possibile l’invecchiamento dei capelli.

Shampoo senza siliconi o solfati – Botanicals Fresh Care

Botanicals Shampoo rinforzante senza siliconi, solfati e parabeni Shampo privo di siliconi, parabeni e solfati. Adatto per prendersi cura dei capelli più danneggiati 11 € su Amazon Pro senza siliconi, parabeni e solfati Contro Nessuno

Siliconi e solfati sono in egual maniera responsabili di infiammazioni, irritazioni e forfora, perciò meglio scegliere uno shampoo che ne sia privo. Questo shampoo di Botanicals, ad esempio, non contiene siliconi, parabeni e solfati. È formulato invece con Zenzero e Coriandolo, combinati con principi attivi, per rafforzare i capelli.

Maschera idratante – Alma Professional Repair

Alama Professional Repair Maschera Ristrutturante e Protettiva Maschera ristrutturante e protettiva per capelli danneggiati e sfibrati. Formula con Cheratina 5 € su Amazon 9 € risparmi 4 € Pro con Cheratina Contro Nessuno

Questa maschera idratante, ristrutturante e protettiva aiuta a dare nuova vita ai capelli danneggiati e sfibrati. Contiene Cheratina e il 90% dei suoi ingredienti è di origine naturale. Nutre i capelli senza utilizzare solfati. Può essere applicata per un trattamento ad hoc anche due volte a settimana. Va tenuta in posa per alcuni minuti per poi procedere al risciacquo sotto la doccia.

Termoprotettore da usare prima della piega – Biopoint Styling, Spray protettivo fino a 230 gradi

Biopoint Styling - Spray Termoprotettore Capelli Spray per capelli che dona protezione fino a 230° dal calore di phon, piastra e arricciacapelli, con filtri UV 7 € su Amazon 10 € risparmi 3 € Pro protegge fino a 230 gradi Contro Nessuno

Il calore eccessivo è un altro nemico dei capelli, ecco perché andrebbero sempre protetti prima di procedere alla messa in piega che si fa ad esempio con la piastra. Quello di Biopoint è uno spray leggero, che riesce a proteggere il fusto dei capelli fino alla temperatura di 23o gradi centigradi. Crea una sorta di schermo protettivo attorno al capello. In questo modo la chioma sarà protetta da calore del phon e di altri accessori per lo styling. Lo speciale erogatore a spray, inoltre, permette di spruzzare sui capelli la giusta quantità senza appesantire la capigliatura.