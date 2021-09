Capelli grigi: tutte le star che hanno detto addio alla tinta

Alcune tra le più belle donne del mondo hanno deciso di portare in età adulta i capelli grigi. La lista di coloro che smettono di essere schiave delle tinte per nasconderli si allunga continuamente: si tratta di attrici, reali e celebrità che hanno saputo cogliere il lato positivo e glamour della chioma “scolorita” dal tempo. Sono donne in grado di dettare nuove tendenze senza il timore del tempo che passa.

I capelli grigi naturali rappresentano quasi un inno alla naturalezza e all’accettazione di sé. Grazie a loro e ai social, il mondo beauty appare sempre più libero e lontano da etichette e canoni estetici estremi. I capelli grigi fanno parte di questo percorso, di vita e di consapevolezza.

Come passare dal colore ai capelli grigi

Ma passare dal trattare costantemente i capelli a lasciarli crescere del loro colore naturale non è una cosa semplice. Per rendere il passaggio meno traumatico la cosa migliore è parlarne con il proprio parrucchiere di fiducia che, in base ad abitudini e stili di vita, saprà consigliare il miglior modo per raggiungere la meta. I colori di transizione ad esempio, che vanno da quello di partenza per arrivare fino al bianco, naturalmente possono aiutare per raggiungere il “non colore” con il giusto tempo.

Ricapitolando, ecco come passare gradualmente dalle tinte ai capelli grigi:

rivolgersi a un professionista di fiducia per capire quali prodotti usare e come fare;

di fiducia per capire quali prodotti usare e come fare; valutare un taglio corto , molto più pratico da gestire;

, molto più pratico da gestire; curare i capelli grigi con trattamenti protettivi e shampoo specifici, perché sono più fragili rispetto a quelli tinti o naturalmente colorati.

Capelli grigi, come fare? L’esempio arriva dalle star

Sono proprio loro quelle da cui prendere spunto, non tanto per l’acconciatura in sé quanto per la decisione di mostrarsi sotto flash e telecamere con i capelli grigi. Ecco alcune attrici e celebrità che hanno abbracciato la scelta di mostrare, e curare, i loro capelli bianchi naturali.

Capelli grigi sul red carpet: Andie Macdowell

Se ci è riuscita lei addirittura sul red carpet allora lo possono fare tutti. La bellissima attrice Andie Macdowell, nonché storica testimonial di L’Oreal, è apparsa a Cannes con i capelli grigi. Il suo fascino è rimasto praticamente immutato in tutti questi anni.

I (primi) capelli grigi di Salma Hayek

Scrutando con attenzione gli ultimi scatti social di Salma Hayek è possibile notare come anche la sua chioma si stia lentamente tingendo in modo naturale di riflessi argentati.

Grigio è anche sinonimo di inclusività: Cynthia Nixon

Lo sappiamo, le ragazze di Sex and the City sono tornate, forse non se ne sono mai andate, ma sono anche cresciute. Una di loro, Cynthia Nixon, è apparsa fiera con i suoi capelli grigi.

Grigio “reale”: Carolina di Monaco

Dopo che la principessa Carolina di Monaco si è mostrata con i capelli grigi un Gala ufficiale insieme alla sua famiglia, è diventata a sua insaputa un’icona delle donne con i capelli grigi. Sulla sua scia, poco dopo anche sua sorella Stephanie è apparsa per un evento benefico a favore di telecamera struccata e con i capelli grigi in vista.

Il messaggio di Jane Fonda

Sul palco del Dolby Theatre in occasione della cerimonia degli Oscar, nel 2020 Jane Fonda ha sfoggiato il suo nuovo look, fatto di capelli grigi e lucenti, lasciando tutti a bocca aperta. Alla veneranda età di 82 anni, l’attrice si è fatta portavoce di un messaggio forte e chiaro: si può essere bellissime e perfette per il tappeto rosso anche con il proprio colore naturale di capelli.

Capelli grigi: come ottenerli e mantenerli nel tempo

Tra i trattamenti preferiti per chi decide di intraprendere questo percorso, c’è il grey balayage: grazie a sfumature color argento, le ciocche di capelli accentuano (invece di nascondere), il colore più chiaro dei capelli. Si effettua in tutto e per tutto come un normale balayage, e quindi solo attraverso le mani di esperti in saloni di bellezza, cambiano solo i colori di base.

Oltre poi alle solite maschere nutrienti e protettive, tra i prodotti più importanti per mantenere i capelli grigi in uno stato di forma ci sono gli shampoo antigiallo specifici formulati proprio per scongiurare l’antiestetico colore giallastro.

Klorane – Shampoo alla Centaurea Bio anti ingiallimento

È uno shampoo che deterge delicatamente e neutralizza i riflessi gialli e ramati dei capelli bianchi, grigi o biondo platino. Agisce fin dal primo utilizzo. Inoltre dona ai capelli delicati riflessi argentei e l’86% degli ingredienti è di origine naturale.

Disponibile da AmicaFarmacia a 15,90 euro Acquista ora