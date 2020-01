Anne Hathaway torna sul red carpet dopo la maternità

Anne Hathaway, a poche settimane dalla nascita del suo secondogenito, è tornata sulla scena glamour sfoggiando una forma invidiabile. Domenica scorsa l’attrice trentasettenne ha partecipato alla cerimonia dei Critics’ Choice Awards a Santa Monica, in California.

Per l’occasione la star hollywoodiana ha indossato un abito di paillettes dorate della collezione Versace Atelier che le calzava davvero a pennello. Il vestito scintillante a maniche lunghe era caratterizzato da un profondo scollo a V e l’attrice lo ha abbinato ad un paio di orecchini di diamanti e delle scarpe in coordinato firmate Alexandre Birman.

Anne, accompagnata dal marito Adam Shulman elegantissimo in smoking, è stata nominata come migliore attrice televisiva per il suo ruolo nella serie Amazon Modern Love. Inoltre, durante la cerimonia, è spettata a lei la consegna del premio come miglior attore a Joaquin Phoenix per la sua interpretazione in Joker.

Secondo le indiscrezioni della stampa straniera, l’attrice avrebbe partorito il secondo figlio a dicembre ma ancora non è stata rilasciata nessuna dichiarazione ufficiale da parte dei genitori. A confermare il nuovo arrivo sono stati i paparazzi che, qualche giorno fa, l’hanno immortalata in un parco del Connecticut con il primogenito Jonathan di tre anni e con il marito. Negli scatti rubati l’uomo ha in mano un ovetto con il bebè avvolto nella copertina, ma ancora non è dato sapere né il sesso né il nome del piccolo.

Quello che c’è di sicuro è che la star de Il diavolo veste Prada è tornata in forma smagliante in men che non si dica. In occasione della serata di gala, Anne ha voluto anche riapparire sui social condividendo il primo scatto dell’anno sul suo profilo Instagram. Nella foto appare di spalle mentre si riflette nello specchio della location: il risultato non poteva che essere strepitoso!