Sanremo 2020: i look di Diletta Leotta e Rula Jebreal

Diletta Leotta e Rula Jebreal hanno superato con grande stile la prova più difficile: aprire il Festival di Sanremo 2020. Le due donne splendevano nei tre abiti scelti per la serata, dimostrando una grande presenza scenica. Diletta Leotta ha fatto un sospiro di sollievo dopo aver affrontato le scale del palco dell’Ariston in un lungo abito giallo disegnato per lei dalla Maison Etro. L’abito è caratterizzato da una linea semplice, con cintura nera a contrasto, abbinata ai sandali, e un lungo strascico. Rula Jebreal invece ha fatto la sua prima apparizione in un elegante vestito firmato Armani Privè: un abito lungo a sottoveste scivolata color platino con cristalli e strass, che ha messo in evidenza la sua silhouette.

Per il secondo look, Diletta Leotta ha optato per un modello più avvolgente, una tuta nera personalizzata con scollatura a cuore e una maxi gonna in seta jacquard con decorazioni floreali, sempre firmato Etro, mentre Rula Jebreal ha scelto un altro abito della collezione Armani (Autunno Inverno 2010, e indossato da Anne Hathaway ai Golden Globes del 2011), un vestito lungo in tonalità rosa antico e rivestito di macro paillettes, con scollo a girocollo e spalle sagomate. Indossando quest’abito la giornalista palestinese ha tenuto il toccante discorso contro la violenza sulle donne.

Infine, per il terzo look della serata, la Leotta è apparsa come una diva hollywoodiana, fasciata in un un abito bustier a sirena di velluto blu, con profondo spacco centrale e fodera in raso di seta fucsia a contrasto, sempre Etro, eco della Anita Ekberg della Dolce Vita felliniana. Mentre anche per il terzo abito Rula Jebreal ha indossato un vestito proveniente dalla collezione d’archivio Armani: un abito verde acqua con uno strato di tulle a pois in tinta e scollo a fourreau, impreziosito da una bordatura di pizzo ricamato, e da una cintura con fiocco rigido.