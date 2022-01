Arisa cambia (di nuovo) look e sfoggia una meravigliosa chioma rosa pastello

Fin dall’inizio della sua carriera, Arisa ci ha abituati a continui cambi di look, soprattutto per quanto riguarda i capelli. Dal caschetto nero al pixie cut, dalla chioma lunghissima e scura alla frangetta biondo platino. Insomma, la cantante è famosa (anche) per i suoi “colpi di testa”. Soprattutto da quando un problema di tricotillomania (un disturbo che la porta a strapparsi i capelli) l’ha costretta a tagliarli a zero e ha iniziato, quindi, ha giocare con parrucche ed extension per dare una svolta al proprio look.

Dopo alcuni mesi in cui ha sfoggiato un taglio medio con la frangetta dritta e piena, del color biondo platino con il quale ha trionfato a Ballando con le Stelle, Arisa ha scelto di cambiare di nuovo hairstyle. Messo da parte il biondo, ma non il taglio (che le sta divinamente), la cantante ha scelto di tingere la sua chioma di un delicatissimo rosa pastello, che dà un tocco ancora più romantico e femminile al look.

È stata la stessa Arisa a pubblicare sulla sua pagina Instagram alcuni scatti in cui mostra il suo nuovissimo colore di capelli, con una didascalia che trasmette quell’ironia che la caratterizza da sempre. “Don’t call me Rosy, mi chiamo Ros“, ha scritto infatti a corredo della carrellata di selfie, con un gioco di parole con il suo vero nome, Rosalba. C’è anche chi ha letto, nella scelta del rosa, una voglia di rinascita dopo le scottanti delusioni sentimentali che l’hanno coinvolta, soprattutto dopo la fine della storia d’amore con Andrea Di Carlo. Ma, a giudicare dai post sui social, Arisa sembra più serena e spensierata che mai.

Dopo aver pubblicato le foto del nuovo look, infatti, ha raccontato ai suoi follower l’entusiasmo per il suo verso Sanremo. Per il 2022 niente gara per Arisa, che non ha nascosto la sua delusione per non essere stata scelta da Amadeus tra i Big di questa edizione. Ma ha comunque occasione di salire ancora una volta sul palco dell’Ariston: è infatti protagonista del duetto con Aka7Even, il giovane rapper uscito dalla scuola di Amici, con cui si esibisce sulle note di Cambiare di Alex Baroni.