I pantaloni di pelle nera che esaltano la personalità di Arisa

Per Arisa, la fama e la forte personalità che la contraddistinguono oggi, rappresentano un traguardo importante, che ha raggiunto solo attraverso un lungo percorso. La cantante lo ha rivelato con una foto sul suo profilo Instagram, nella quale sfoggia un look grintoso, caratterizzato da un paio di pantaloni di pelle esplosivi.

Come didascalia, un aneddoto sulla sua infanzia lascia intuire le difficoltà che ha dovuto affrontare da piccola, per conquistare il carattere di cui gode oggi:

“Signora, sua figlia è molto intelligente ma si sente stupida, vuole per forza assomigliare alle sue compagne perché pensa che siano migliori di Lei, e anche con i ragazzi pensa sempre di non essere all’altezza, si fissa per quelli sbagliati e poi piange”, scrive mentre tornano alla memoria delle vecchie parole pronunciate dalle sue insegnanti.

A 39 anni e con tanti successi alle spalle, però, la situazione per lei è ormai molto diversa. L’outfit che ha scelto di mettere in mostra per raccontare ai follower questo episodio è volutamente forte, combattivo.

I pantaloni in pelle nera, protagonisti del look, avvolgono aderenti le sue forme. Ai piedi, un paio di tronchetti ton sur ton con tacco quadrato, mentre il top è composto da un maglione a rombi con tonalità che variano dal nero, al marrone al viola. L’hairstyle è caratterizzato da un caschetto color platino, con frangetta e piega liscia.

Durante diverse interviste, Arisa aveva rivelato di aver vissuto momenti difficili in passato a causa del bullismo, di cui è stata vittima da ragazzina. Esperienze che l’hanno indurita, ma che non le hanno impedito di diventare la meravigliosa artista che è oggi.