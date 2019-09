Phon professionale: caratteristiche, modelli e prezzi

La scelta di un ottimo phon professionale va fatta dopo averne esaminato caratteristiche, modelli e prezzi. Con l’ausilio di Amazon e delle recensioni dei suoi clienti, DireDonna vi consiglia 6 asciugacapelli must del momento.

Quali sono le caratteristiche principali da valutare per il vostro acquisto?

La ceramica permette di evitare che i capelli si secchino durante l’asciugatura e la messa in piega. Il beccuccio o concentratore serve a indirizzare il calore. Più sarà stretto, più il flusso d’aria sarà preciso, indispensabile per il capello liscio. L’interrutore dell’aria fredda è importante nel phon professionale: il “colpo di freddo” viene utilizzato per fissare la messa in piega.

La tecnologia più ricercata al momento nei phon professionali, anche da chi li utilizza a casa, è quella ionica. A cosa serve? Gli ioni, che vengono prodotti naturalmente, donano ai capelli profonda idratazione e lucentezza, svolgendo anche un’azione antibatterica. Ciò avviene attraverso lo ionizzatore.

Alcuni dei nuovi modelli, invece, vengono oggi definiti asciugacapelli intelligenti. Infatti, grazie alle funzioni digitali, i phon riconoscono l’accessorio applicato e regolano automaticamente la sua potenza.

Vediamo, allora, i modelli di phon professionale più venduti su Amazon, illustrando caratteristiche e prezzi.

I migliori phon pressionali su Amazon

Dyson Supersonic Antracite

Il modello leader del momento è sicuramente firmato Dyson. Ha una potenza di 1600W. Grazie al suo motore può sostituire più prodotti tradizionali in un solo phon. Infatti grazie ai suoi tre accessori di hair styling magnetici, questo asciugacapelli è concepito per offrire piega, fissaggio, asciugatura, brillantezza e protezione contro i danni da calore estremo.

Pro: il modello più venduto del momento

il modello più venduto del momento Contro: il più costoso

Prezzo consigliato: 307,00 euro

La nostra scelta: il Phon professionale è un acquisto che va fatto con oculatezza e quindi consigliamo questo modello, garanzia non solo di qualità ma di durevolezza nel tempo.

Parlux Alyon Air Ionizer Tech 2250

Un asciugacapelli molto performante, che non limita in alcun modo la creatività di chi lo usa. Consigliato da tutti i clienti Amazon, è garanzia di leggerezza e grandi prestazioni. Grazie a un semplice gesto è possibile rimuovere tutti i capelli aspirati dal phon durante l’uso.

Pro : ottimo rapporto qualità-prezzo secondo gli utenti Amazon

: ottimo rapporto qualità-prezzo secondo gli utenti Amazon Contro: non ci sono recensioni negative

Prezzo consigliato: 92,50 euro

BaByliss 6500FRE Digital Sensor

Questo asciugacapelli digitale è forniti di funzione ionica. Ha una potenza di 2100W. Grazie al suo sensore digitale viene considerato uno dei primi phon intelligenti, capace di riconoscere autonomamente l’accessorio e regolare di conseguenza la potenza.

Pro: le varie funzioni si regolano in automatico

le varie funzioni si regolano in automatico Contro: non è possibile regolare a mano il getto d’aria

Prezzo consigliato: 145,00 euro

Bio Ionic ZBIO00388

Questo è un modello più semplice rispetto agli altri precedentemente illustrati, ma grazie alla sua funzione ionica donerà nuova luce e brillantezza ai vostri capelli. L’impugnatura ergonomica lo rende più comodo, specie per chi lo usa per un tempo prolungato. La sua potenza è di 1875W.

Pro : impugnatura ergonomica

: impugnatura ergonomica Contro: meno funzioni

Prezzo consigliato: 198,50 euro

Remington Keratin Protect AC8820

Un modello per tutte le tasche, il Remington ha un anello infuso di cheratina e olio di mandorla che rilascia micro-particelle durante l’asciugatura, per donare lucentezza ai capelli. La sua potenza massima è di 2200W, ha temperature e due velocità. Anche questo phon è fornito di funzione ionica.

Pro: il più economico

il più economico Contro: alcune clienti con il capello riccio hanno trovato difficoltà nel suo utilizzo

Prezzo consigliato: 59,99 euro

GHD Hair Kit

Questo set ha tutto l’occorrente per l’asciugatura perfetta. Contiene un phon professionale GHD Hair con un beccuccio, diffusore, spazzola ghd ceramic, due clips e bag di protezione. Fornito di ionizzatore, tasto per aria fredda, e regolatori.

Pro : un kit davvero completo

: un kit davvero completo Contro: prezzo alto per un prodotto nella media

Prezzo consigliato: 149,00 euro

